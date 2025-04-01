大行報告 | 業績股最新評級/目標價，中石油最牛看$8.06，建農工行首選係邊隻？
01/04/2025
．多間大行績後點評中石油(00857)，其中中銀國際最牛看8.06元
．建行(00939)、農行(01288)、工行(01398)績後皆被多間大行調升目標價
．摩通下調郵儲行(01658)目標至5元，評級改至中性
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01/04/2025
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/04/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/04/2025 16:40
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