大行報告 | 大摩升比亞迪目標至$438，摩通全降航空股，熊看南航$2.4
14/04/2025
．大摩升比亞迪(01211)目標至438元，評級由平配升至超配
．摩通降航空股目標價，其中熊看南航(01055)2.4元
．建銀國際降阿里巴巴(09988)及京東(09618)目標價，評級皆維持跑贏大市
撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉
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