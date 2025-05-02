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大行報告 | 小米最牛看$75.25，摩通大劈中海油目標至$13.50兼降評級至低配

02/05/2025

．3大行齊升小米(01810)目標價，其中中銀國際最牛看75.25元

摩通大劈中海油(00883)目標至13.5元，評級降至低配

中金恢復滙控(00005)目標價及評級

 

大行報告 | 小米最牛看$75.25，摩通大劈中海油目標至$13.50兼降評級至低配

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