大行報告 | 小米最牛看$75.25，摩通大劈中海油目標至$13.50兼降評級至低配
02/05/2025
．3大行齊升小米(01810)目標價，其中中銀國際最牛看75.25元
．摩通大劈中海油(00883)目標至13.5元，評級降至低配
．中金恢復滙控(00005)目標價及評級
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/05/2025 15:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/05/2025 15:00
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