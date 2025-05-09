大行報告 | 小米最牛看$73.5，另有友邦、車股、內銀及券商股最新評級/目標價
09/05/2025
．3間大行升小米(01810)目標價，其中滙證最牛看73.5元
．富瑞降友邦(01299)目標至85元，維持買入評級
．建銀國際調整多隻券商股目標價，評級皆維持不變
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/05/2025 15:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/05/2025 15:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/05/2025 15:20
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|財經熱話09/05/2025
H按 | 一個月拆息四連跌失守2厘，港匯創逾一個月新低
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