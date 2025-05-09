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大行報告 | 小米最牛看$73.5，另有友邦、車股、內銀及券商股最新評級/目標價

09/05/2025

．3間大行升小米(01810)目標價，其中滙證最牛看73.5元

富瑞友邦(01299)目標至85元，維持買入評級

建銀國際調整多隻券商股目標價，評級皆維持不變

 

大行報告 | 小米最牛看$73.5，另有友邦、車股、內銀及券商股最新評級/目標價

 

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