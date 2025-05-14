大行報告 | 京東績後最牛看$257最熊$126
14/05/2025
．京東(09618)績後，富瑞最牛看257元，而麥格理最熊126元
．華泰、中信里昂、麥格理均下調京東物流(02618)目標價
．滙證將京東健康(06618)目標價由43元升至45元，維持持有評級
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2025 14:29
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