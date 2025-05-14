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大行報告 | 京東績後最牛看$257最熊$126

14/05/2025

京東(09618)績後，富瑞最牛看257元，而麥格理最熊126元

華泰中信里昂麥格理均下調京東物流(02618)目標價

滙證京東健康(06618)目標價由43元升至45元，維持持有評級

 

大行報告 | 京東績後最牛看$257最熊$126

 

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14/05/2025 12:18  美國放寬晶片限制帶旺恒指半日升329點，百度京東小米齊升2%

14/05/2025 11:22  《港元利率》港匯貶至7.8，拆息全線跌一個月息低見1.33厘

14/05/2025 09:56  《異動股》騰訊音樂飆一成，首季多賺2倍，經調整淨利潤升25%

14/05/2025 09:31  恒生銀行傳多個部門裁員，發言人稱不時檢視業務組合並作適切調整

14/05/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒６１億元，買建行沽騰訊

14/05/2025 08:42  【大行炒Ｄ乜】京東績後獲升目標，麥格理升京東物流至中性

14/05/2025 11:38  《財資快訊》美電漲報７﹒８０９３，一個月拆息維持１﹒２％

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2025 14:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2025 14:28
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2025 14:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/05/2025 14:10
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