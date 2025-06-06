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大行報告 | 老舖黃金、吉利、北控及醫藥股最新評級/目標價，一表盡掌握

06/06/2025

中金看好老鋪黃金(06181)，目標價上調至1179.06元

國泰海通恢復吉利(00175)目標價29.31元，並恢復超配評級

滙證調整北京控股(00392)目標價，由31.6元升至33.9元

 

大行報告 | 老舖黃金、吉利、北控及醫藥股最新評級/目標價，一表盡掌握

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2025 19:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/06/2025 16:40
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