  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

開市Go | 特朗普再喊加稅，三花智控招股，中國嚴打電商內捲

13/06/2025

要聞盤點

 

1、美國總統特朗普威脅將在兩周內對貿易夥伴實施單邊關稅，加上印度發生波音787全球首宗空難後，波音股價大跌逾4%。美股三大指數收市微升。道指收市升101.85點，或0.24%，報42967.62點；標普500指數升23.02點，或0.38%，報6045.26點；納指升46.61點，或0.24%，報19662.48點。金龍中國指數下跌31點。日經期貨截至上午7時59分下跌207.5點。

 

2、特朗普表示，他計劃一兩周內向貿易夥伴致函，設定單邊關稅稅率，在7月9日的最後期限前對數十個經濟體重新徵收更高的關稅。


3、美國勞工統計局最新公布，5月美國最終需求生產者物價指數(PPI)按月錄得0.1%升幅，低於市場預期的0.2%，亦較4月的-0.5%明顯回升。按年計，PPI增長2.6%，符合市場預期，前值為2.4%。

 

4、美國截至6月7日當周，新領失業救濟人數維持在24.8萬人，與前一周持平，惟高於市場預期的24.2萬人，亦創下自2024年10月以來的最高水平。

 

5、美國總統特朗普於白宮公開表示，並無計劃解僱現任聯儲局主席鮑威爾，澄清外界對其人事安排的揣測，但他同時重申，對聯儲局減息步伐過慢感到不滿，強調近期多項數據顯示美國通脹壓力已有所緩解。他批評現時高利率推高聯邦政府借貸成本，並戲稱鮑威爾為「大遲到」。

 

6、特朗普表示，可能很快進一步提高進口汽車關稅，以迫使汽車製造企業加速在美投資。另外，特朗普亦簽署由國會通過的決議，廢止加州若干電動車監管政策，涵蓋阻止加州實施到2035年禁止銷售新型燃氣車。

 

7、中國國家市場監督管理總局公布，近日正式批准組建「全國平台經濟治理標準化技術委員會」，針對「內捲式」競爭、直播電商亂象等平台經濟治理中的突出問題和關鍵環節，廣泛吸納多方意見，加快急需標準研制。當局指，將持續提升該委員會的開放性及透明度，推動平台經濟多元協同治理。

 

8、內地調味品龍頭企業海天味業(03288)第二日招股認購繼續獲追捧。綜合市場消息，券商累計為該股借出1809億元孖展。若按公開發售集資額5.73億元計，相當於公開發售部分超額認購逾314倍。

 

9、今天有三家公司同時在港啟動招股，最矚目為特斯拉供應商、汽車熱管理系統零部件製造商三花智控(02050)，每股作價介乎21.21元至22.53元，每手100股，入場費2275.72元，預計籌約77.41億元；至於藥捷安康-B(02617)每股作價13.15元，每手500股，入場費6641.31元，估計淨籌約1.61億元；佰澤醫療(02609)每股作價介乎4.22元至6.75元，每手600股，入場費4090.85元，預期淨籌約6.24億元。

 

開市Go | 特朗普再喊加稅，三花智控招股，中國嚴打電商內捲

 

開市Go | 特朗普再喊加稅，三花智控招股，中國嚴打電商內捲

 

開市Go | 特朗普再喊加稅，三花智控招股，中國嚴打電商內捲

 

開市Go | 特朗普再喊加稅，三花智控招股，中國嚴打電商內捲

 

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至19/6/2025)► 了解詳情

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

01939

東京中央拍賣

1.940

異動股

09866

蔚來－ＳＷ

26.900

異動股

00332

元亨燃氣

0.027

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01939 東京中央拍賣
  • 1.920
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 26.900
  • 00332 元亨燃氣
  • 0.027
  • 01555 ＭＩ能源
  • 0.033
  • 02865 鈞達股份
  • 22.050
股份推介
  • 01896 貓眼娛樂
  • 8.000
  • 目標︰$9.50
  • 02588 中銀航空租賃
  • 64.100
  • 目標︰$70.00
  • 01666 同仁堂科技
  • 5.080
  • 目標︰--
  • 03690 美團－Ｗ
  • 136.600
  • 目標︰$181.00
  • 00371 北控水務集團
  • 2.450
  • 目標︰$3.15
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 111.800
  • 00001 長和
  • 47.800
  • 00700 騰訊控股
  • 507.000
  • 00388 香港交易所
  • 409.200
  • 01211 比亞迪股份
  • 128.900
報章貼士
  • 09926 康方生物
  • 93.750
  • 目標︰$105.00
  • 02638 港燈－ＳＳ
  • 5.720
  • 目標︰$6.50
  • 01698 騰訊音樂－ＳＷ
  • 72.550
  • 目標︰$78.80
熱炒概念股
即時重點新聞

13/06/2025 13:03  【中東戰火】伊朗最高精神領袖哈梅內伊：已授權武裝力量反擊

13/06/2025 12:07  中東緊張局勢升溫恒指半日跌168點，周大福績後逆市升9%

13/06/2025 11:24  《港元利率》港匯逼近弱方兌換水平，拆息幾乎全線向下

13/06/2025 10:49  中資企業據報擬加入收購長和(00001)港口財團

13/06/2025 10:40  【中東戰火】伊朗準備宣戰，多名軍方首腦及核子科學家被斬首

13/06/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５５﹒８５億元，買小鵬汽車沽阿里

13/06/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】周大福績後獲多行看好，中信里昂大升中生製藥目標

13/06/2025 11:39  《財資快訊》美電升報７﹒８４８９，一周拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 戰火陰影恒指亟待催化劑 恒指短期下試22700點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

穩定幣概念｜螞蟻擬加入穩定幣行業，相關股仍有炒作空間？新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 周大福績後獲青睞，最牛看$16.7新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

中美貿易戰可能出現轉折點
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

POP MART漫遊澳門 跟4大超人氣角色，玩轉世遺景點城區
人氣文章

基金債券攻略．凌風

認識債券，由零息債券開始
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

真正香港製造！本土三方聯乘推限量利工民裇套裝：跨時空發掘亨利恤的可塑性
人氣文章

電影寓言．朱相楠

電影《一一》：簡南峻與大田先生間的一動一靜，看視聽語言之張力
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

話題預約困難店！香港首間芝士主題Omakase：法籍芝士專家主理，吃盡特色巴馬臣、卡芒貝爾、布瑞拉特薩伐侖芝士！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
減肥攻略｜肝膽科醫生成功減重40磅 靠1種食法逆轉脂肪肝
人氣文章
中醫解析辛金午月「外寒內熱」體質：體質與八字關係、治療方案與臨床案例
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2025 13:56
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2025 13:56
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2025 13:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/06/2025 13:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/06/2025
港股 | 午市前瞻 | 戰火陰影恒指亟待催化劑 恒指短期下試22700點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美自毁科研根基，中國發力谷創新

13/06/2025 08:15

大國博弈

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

高息定存 | 南商1個月美元定期存款年息高達5厘

11/06/2025 15:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處