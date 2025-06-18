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大行報告 | 滙證牛看中移動$107，高盛升小鵬目標至$94

18/06/2025

滙證唱好中資電訊股，其中牛看中移動(00941)107元

高盛小鵬(09868)目標至94元，評級由中性上調至買入

富瑞點評網易(09999)，目標價由205元調升至242元

 

大行報告 | 滙證牛看中移動$107，高盛升小鵬目標至$94

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2025 15:04
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