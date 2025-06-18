大行報告 | 滙證牛看中移動$107，高盛升小鵬目標至$94
18/06/2025
．滙證唱好中資電訊股，其中牛看中移動(00941)107元
．高盛升小鵬(09868)目標至94元，評級由中性上調至買入
．富瑞點評網易(09999)，目標價由205元調升至242元
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
18/06/2025
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
更多大行報告
2025-06-18
2025-06-17
2025-06-16
2025-06-13
2025-06-13
2025-06-12
2025-06-11
2025-06-10
2025-06-09
延伸閱讀
18/06/2025 12:45 《午市前瞻》港股後市難講資金離場，海天有A股加持股價料升一成
18/06/2025 12:07 恒指半日跌281點報23698失守廿天線，美團近本月低
18/06/2025 10:03 【陸家嘴論壇】潘功勝宣布八項金融政策，設數字人幣國際運營中心
18/06/2025 11:37 【陸家嘴論壇】朱鶴新：將新投放QDII額度，擴大QFLP試點
18/06/2025 09:55 【比特幣】美國參議院通過穩定幣法案，幣圈取得重大勝利
18/06/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入６３﹒０２億元，買建行沽騰訊
18/06/2025 08:52 【大行炒Ｄ乜】高盛升小鵬目標近五成兼升級，滙證看中移動破百元
18/06/2025 11:35 《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，隔夜拆息維持０﹒０１％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2025 15:04
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2025 15:04
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2025 15:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/06/2025 14:46
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|中國故事18/06/2025
京城近觀 ｜ 泡泡瑪特踩入珠寶界！記者實探popop北京店
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N