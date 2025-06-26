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大行報告 | 比亞迪、老鋪黃金、泡泡瑪特、蜜雪及恒隆地產最新評級/目標價，一表盡掌握

26/06/2025

麥格理維持比亞迪(01211)目標價160元，評級維持跑贏大市

摩通上調老鋪黃金(06181)目標，由1149元升至1249元

滙證看好泡泡瑪特(09992)，目標大升至331.5元

 

大行報告 | 比亞迪、老鋪黃金、泡泡瑪特、蜜雪及恒隆地產最新評級/目標價，一表盡掌握

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/06/2025 12:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/06/2025 12:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/06/2025 12:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/06/2025 12:10
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