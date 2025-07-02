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大行報告 | 小米、理想、吉利、蜜雪、老鋪黃金及地產股最新評級/目標價

02/07/2025

滙證看好小米(01810)，目標上調至80.4元

德銀理想(02015)目標至145元，另調升吉利(00175)目標至23元

中金大幅調整蜜雪(02097)目標價至555元，維持跑贏大市評級

 

大行報告 | 小米、理想、吉利、蜜雪、老鋪黃金及地產股最新評級/目標價

 

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