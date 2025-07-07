大行報告 | 高盛點評資源股及兩桶油，一表盡掌握
07/07/2025
．高盛調升多隻資源股目標價，其中五礦資源(01208)目標升逾三成
．兩桶油目標皆被高盛稍微上調，中海油(00883)升至20.9元，中石油(00857)升至8.3元
．大華繼顯降比亞迪(01211)目標至142元，評級維持買入
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07/07/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/07/2025 00:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/07/2025 16:40
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