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大行報告 | 高盛點評資源股及兩桶油，一表盡掌握

07/07/2025

高盛調升多隻資源股目標價，其中五礦資源(01208)目標升逾三成

．兩桶油目標皆被高盛稍微上調，中海油(00883)升至20.9元，中石油(00857)升至8.3元

大華繼顯比亞迪(01211)目標至142元，評級維持買入

 

大行報告 | 高盛點評資源股及兩桶油，一表盡掌握

 

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