大行報告 | 網易、快手、飛鶴、舜宇、中芯及濠賭股最新評級/目標價
08/07/2025
．中銀國際升網易(09999)及快手(01024)目標價，分別升至236元及65元
．多間大行降中國飛鶴(06186)目標，其中滙證最淡看4.9元
．中金點評多隻濠賭股，評級皆維持不變
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08/07/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/07/2025 19:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/07/2025 16:41
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