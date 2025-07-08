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大行報告 | 網易、快手、飛鶴、舜宇、中芯及濠賭股最新評級/目標價

08/07/2025

中銀國際網易(09999)及快手(01024)目標價，分別升至236元及65元

．多間大行降中國飛鶴(06186)目標，其中滙證最淡看4.9元

中金點評多隻濠賭股，評級皆維持不變

 

大行報告 | 網易、快手、飛鶴、舜宇、中芯及濠賭股最新評級/目標價

 

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