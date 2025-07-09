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大行報告 | 港交所、寧德、舜宇、B站、恒地及藥業股最新評級/目標價，滙證牛看中芯$64

09/07/2025

星展中金上調港交所(00388)目標至540元及465元，高盛則降其目標至450元

富瑞上調寧德時代(03750)目標至451元，維持買入評級

伯恩斯坦恢復嗶哩嗶哩(09626)目標218元，並恢復跑贏大市

 

大行報告 | 港交所、寧德、舜宇、B站、恒地及藥業股最新評級/目標價，滙證牛看中芯$64

 

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