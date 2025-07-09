大行報告 | 港交所、寧德、舜宇、B站、恒地及藥業股最新評級/目標價，滙證牛看中芯$64
09/07/2025
．星展、中金上調港交所(00388)目標至540元及465元，高盛則降其目標至450元
．富瑞上調寧德時代(03750)目標至451元，維持買入評級
．伯恩斯坦恢復嗶哩嗶哩(09626)目標218元，並恢復跑贏大市
【你點睇？】馬斯克成立美國第三政黨「美國黨」，你認為會否影響美國未來政治格局？► 立即投票
09/07/2025
【你點睇？】馬斯克成立美國第三政黨「美國黨」，你認為會否影響美國未來政治格局？► 立即投票
更多大行報告
2025-07-09
2025-07-08
2025-07-07
2025-07-04
2025-07-03
2025-07-02
2025-06-30
2025-06-27
2025-06-26
延伸閱讀
09/07/2025 17:00 《盤後部署》港股反覆復失兩萬四，微盟搭上抖音概念可小注跟炒
09/07/2025 16:29 仲量聯行曾煥平：中小型發展商債務危機不容忽視，樓市未過黑暗期
09/07/2025 14:54 香港賽馬會據報擬出售所持10億美元黑石集團及其他美國基金資產
09/07/2025 18:05 騰訊(00700)今斥5億元回購100.5萬股
09/07/2025 11:42 【新世界】新世界(17)據報正尋求出售深圳、上海等地地標資產
09/07/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入９２﹒５６億元，買建行
09/07/2025 08:45 【大行炒Ｄ乜】星展升港交所目標兩成半，滙證升中芯目標八成籲買
09/07/2025 16:26 《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，兩周拆息微升至０﹒５５％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/07/2025 22:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
多櫃台N