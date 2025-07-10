大行報告 | 阿里巴巴、吉利、網易、濠賭股及內需股最新評級/目標價，大摩看舜宇$90
10/07/2025
．滙證、富瑞齊降阿里巴巴(09988)目標價，維持買入評級
．花旗點評多隻濠賭股，其中美高梅(02282)目標由14.9元升至17.1元
．大摩牛看舜宇(02382)90元，評級由平配升至超配
《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看
10/07/2025
《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看
更多大行報告
2025-07-10
2025-07-09
2025-07-08
2025-07-07
2025-07-04
2025-07-03
2025-07-02
2025-06-30
2025-06-27
延伸閱讀
10/07/2025 16:12 恒指全日倒升136點收報24028，中資金融、內房搶鏡
10/07/2025 12:58 長實發行20億元中期票據，馬勵志：息率或是現今市場最低之一
10/07/2025 16:04 《駐京專電》商務部：過剩的不是中國產能，是歐方的過度焦慮
10/07/2025 16:00 傳富衛進軍內地保險業務受制於長和賣港口交易風波
10/07/2025 13:09 周杰倫入駐抖音股價爆升，巨星傳奇：一切經營活動正常有序
10/07/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入９２﹒５６億元，買建行
10/07/2025 08:39 【大行炒Ｄ乜】滙證削阿里目標一成半，大摩升舜宇目標三成兼升級
10/07/2025 11:15 《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，一個月拆息與上日尾市持平
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/07/2025 16:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/07/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/07/2025 16:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/07/2025 16:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
多櫃台N