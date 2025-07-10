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大行報告 | 阿里巴巴、吉利、網易、濠賭股及內需股最新評級/目標價，大摩看舜宇$90

10/07/2025

滙證富瑞齊降阿里巴巴(09988)目標價，維持買入評級

花旗點評多隻濠賭股，其中美高梅(02282)目標由14.9元升至17.1元

大摩牛看舜宇(02382)90元，評級由平配升至超配

 

大行報告 | 阿里巴巴、吉利、網易、濠賭股及內需股最新評級/目標價

 

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

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