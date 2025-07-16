大行報告 | 泡泡瑪特盈喜大行齊擁抱，最牛看$384.50
16/07/2025
．泡泡瑪特(09992)盈喜多間大行齊看好，其中花旗最牛看384.5元
．高盛下調阿里巴巴(09988)至142元，維持買入評級
．中銀國際升騰訊(00700)目標至645元，惟摩通則降其目標價至600元
重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此
另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評泡泡瑪特及大市，立即重溫
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