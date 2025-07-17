大行報告 | 德昌電機有鑊氣，花旗牛看$29
17/07/2025
．花旗、德銀齊看好德昌電機(00179)，目標價分別升至29元及23.5元
．工銀國際降京東(09618)目標至152.69元，維持跑贏大市評級
．富瑞及麥格理齊削百度(09888)目標價，最底降至75元
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
17/07/2025
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
更多大行報告
2025-07-17
2025-07-16
2025-07-15
2025-07-14
2025-07-11
2025-07-10
2025-07-09
2025-07-08
2025-07-07
延伸閱讀
17/07/2025 12:45 《午市前瞻》資金流向積極恒指上試年內高位，拆息回升留意兩類股
17/07/2025 12:06 恒指好淡反覆拉鋸，半日升17點報24534，車股藥股造好
17/07/2025 11:53 《外資精點》花旗升德昌電機目標價至29元，看好人形機器人業務
17/07/2025 10:54 據報本港部分銀行討論設立「壞帳銀行」
17/07/2025 09:56 美團回應外賣平台補貼戰：不想「捲」但不能不反擊，爆單都是泡沫
17/07/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒０３億元，買美團沽騰訊
17/07/2025 08:59 【大行炒Ｄ乜】德銀降京東目標一成半，野村點評醫藥股
17/07/2025 11:36 《財資快訊》美電軟報７﹒８４９８，隔夜拆息微升至０﹒１５％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 15:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 15:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 15:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/07/2025 15:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|香港要聞17/07/2025
政府周五刊憲修例，強制的士安裝鏡頭及提供電子支付
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
多櫃台N