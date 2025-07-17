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大行報告 | 德昌電機有鑊氣，花旗牛看$29

17/07/2025

花旗德銀齊看好德昌電機(00179)，目標價分別升至29元及23.5元

工銀國際京東(09618)目標至152.69元，維持跑贏大市評級

富瑞麥格理齊削百度(09888)目標價，最底降至75元

 

大行報告 | 德昌電機有鑊氣，花旗牛看$29

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 15:29
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 15:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/07/2025 15:10
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