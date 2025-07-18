大行報告 | 百度、網易、B站、攜程、理想、藥股及電力股最新評級/目標價，一表盡掌握
18/07/2025
．3大行下調百度(09888)目標價，滙證看最熊74.1元
．野村升網易(09999)目標至242元，維持買入評級
．中銀國際大升嗶哩嗶哩(09626)目，由180元上調至235元
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18/07/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/07/2025 01:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/07/2025 16:40
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