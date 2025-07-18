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大行報告 | 百度、網易、B站、攜程、理想、藥股及電力股最新評級/目標價，一表盡掌握

18/07/2025

．3大行下調百度(09888)目標價，滙證看最熊74.1元

野村網易(09999)目標至242元，維持買入評級

中銀國際大升嗶哩嗶哩(09626)目，由180元上調至235元

 

大行報告 | 百度、網易、B站、攜程、理想、藥股及電力股最新評級/目標價，一表盡掌握

 

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