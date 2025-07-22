大行報告 | 高盛點評地產股最看好新地，摩通評港銀看大新金融$35
22/07/2025
．高盛點評多隻地產股，其中最看好新地(00016)
．摩通評港銀股，牛看大新金融(00440)35元
．中信里昂升中生製藥(01177)目標價，由7元上調至9.2元
【你點睇？】特朗普警告若金磚國家對美構成威脅，將很快讓其瓦解。你認為金磚國家面對打壓會否更團結？► 立即投票
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/07/2025 12:04
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/07/2025 12:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/07/2025 11:45
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