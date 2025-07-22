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大行報告 | 高盛點評地產股最看好新地，摩通評港銀看大新金融$35

22/07/2025

高盛點評多隻地產股，其中最看好新地(00016)

摩通評港銀股，牛看大新金融(00440)35元

中信里昂中生製藥(01177)目標價，由7元上調至9.2元

 

大行報告 | 高盛點評地產股最看好新地，摩通評港銀看大新金融$35

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/07/2025 12:04
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/07/2025 12:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/07/2025 11:45
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