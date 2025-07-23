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大行報告 | 內險、內銀、車股及電股最新評級/目標價，摩通升滙控目標價至$118渣打$148

23/07/2025

中金看好多隻內險股，評級皆維持跑贏大市

德銀點評多間內銀，其中首予建行(00939)目標價10.5元

銀證蔚來(09866)目標至48元，評級由持有升至增持

 

大行報告 | 內險、內銀、車股及電股最新評級/目標價，摩通升滙控目標價至$118渣打$148

 

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