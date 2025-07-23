大行報告 | 內險、內銀、車股及電股最新評級/目標價，摩通升滙控目標價至$118渣打$148
23/07/2025
．中金看好多隻內險股，評級皆維持跑贏大市
．德銀點評多間內銀，其中首予建行(00939)目標價10.5元
．銀證升蔚來(09866)目標至48元，評級由持有升至增持
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/07/2025 08:49
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/07/2025 08:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/07/2025 16:40
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