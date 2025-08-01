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大行報告 | 內險、油股及啤酒股最新評級/目標價，大摩看國壽$25

01/08/2025

大摩調升多隻內險股目標價，其中中國人壽(02628)目標由15.2升至25元

華泰中石油(00857)目標至8.6元，工銀國際升中海油(00883)目標至22.7元

．3大行點評百威亞太(01876)，目標看9元至11.7元

 

大行報告 | 內險、油股及啤酒股最新評級/目標價，大摩看國壽$25

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2025 18:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/08/2025 16:40
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