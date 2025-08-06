大行報告 | 友邦、渣打、心動、蜜雪、 蒙牛及鐵塔等最新評級/目標價，高盛牛看騰訊$658
06/08/2025
．高盛升騰訊(00700)目標近一成，由595元升至658元
．多間行大升心動(02400)目標價，其中中金看最牛82.5元
．德銀下調百度(09888)目標至81元，維持持有評級
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06/08/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/08/2025 15:36
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/08/2025 15:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/08/2025 15:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/08/2025 15:20
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