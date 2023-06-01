【大行炒D乜】領展績後點部署？一表睇晒大行最新評級目標價
01/06/2023
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2023 12:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2023 12:31
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2023 12:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/06/2023 12:15
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