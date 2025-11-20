大行報告 | 快手、百勝、金山軟件、中芯及華虹最新評級/目標價，一表盡掌握
20/11/2025
．3間大行齊降快手(01024)目標價，其中中銀國際最低看66元
．多間大行齊點評百勝中國(09987)，目標看438-455.32元
．富瑞、中信里昂皆下調金山軟件(03888)目標，分別看35.9元及35.5元
20/11/2025
2025-11-20
2025-11-19
2025-11-18
2025-11-17
2025-11-14
2025-11-13
2025-11-12
2025-11-10
