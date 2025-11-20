  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

大行報告 | 快手、百勝、金山軟件、中芯及華虹最新評級/目標價，一表盡掌握

20/11/2025

．3間大行齊降快手(01024)目標價，其中中銀國際最低看66元

．多間大行齊點評百勝中國(09987)，目標看438-455.32元

富瑞中信里昂皆下調金山軟件(03888)目標，分別看35.9元及35.5元

 

大行報告 | 快手、百勝、金山軟件、中芯及華虹最新評級/目標價，一表盡掌握

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

08059

朝威控股

0.035

異動股

06128

烯石電車新材料

0.370

異動股

01910

新秀麗

19.530

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08059 朝威控股
  • 0.035
  • 06128 烯石電車新材料
  • 0.370
  • 01910 新秀麗
  • 19.500
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 69.400
  • 03639 億達中國
  • 0.067
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 9.660
  • 目標︰$11.40
  • 00941 中國移動
  • 86.450
  • 目標︰$94.00
  • 00322 康師傅控股
  • 12.030
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 67.450
  • 目標︰$78.00
  • 00144 招商局港口
  • 15.840
  • 目標︰$20.00
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.360
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.200
  • 09992 泡泡瑪特
  • 200.000
  • 01347 華虹半導體
  • 77.200
  • 00981 中芯國際
  • 72.550
報章貼士
  • 03931 中創新航
  • 28.720
  • 目標︰$35.50
  • 06881 中國銀河
  • 10.580
  • 目標︰$12.50
  • 02076 ＢＯＳＳ直聘－Ｗ
  • 80.300
  • 目標︰$90.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/11/2025 12:45  《午市前瞻》港股流動性趨緊恐試25700點，內地合併潮反映券商「大食細」格局

20/11/2025 12:10  傳內地擬推房貸貼息，恒指逆轉跌勢半日反覆收升37點報25867

20/11/2025 12:03  領展中期可分派總額跌5.6%，每基金分派減5.9%至126.88仙

20/11/2025 12:17  莎莎國際(00178)中期純利升54.8%至5015.7萬元，中期息增至1.15仙

20/11/2025 12:29  太興(6811)發聲明指遭網絡攻擊，電子現金券暫無法使用，未有跡象顯示顧客資料外泄

19/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６５﹒９１億元，買小米沽盈富基金

20/11/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】快手績後遭削目標野村劈近一成半，信証大升晶片股目標

20/11/2025 09:40  《財資快訊》美電軟報７﹒７８７６，一個月拆息上日報２﹒２８％

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

AI泡沫 | FOCUS | 英偉達「賣鏟」續狂奔，谷歌辟AI代理蹊徑新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中資券商再迎重組 專家指「大食細」陸續有來 新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

聯想CFO：下半財年記憶體成本問題影響不大，AI只有短期泡沫新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

聖誕好去處2025︱MCP 新都城中心Dumbo 主題聖誕嘉年華＋4米巨型小飛象打卡＋遊戲區　
人氣文章

影視娛樂

11月新片速遞：舒淇首執導《女孩》奪獎，馮德倫力撐，威尼斯影后辛芷蕾《日掛中天》，探討原諒與愛
人氣文章

手機情報站．徐帥

$1,399入手HONOR 400 Smart：AI按鍵、智能修圖、強勁電量 越級配置誠意十足
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

「西九夜延場」愈夜愈有機？專訪表演藝術行政總監，在茶館劇場實踐藝術生活化
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

意大利百年蛋糕名牌新店登陸金鐘！5呎高蛋糕飾櫃必試nano cake、亞洲首間分店提供手工拿坡里酸種薄餅！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

想找男友卻總是遇上SP！如何分辨男人結識自己的動機？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
世衛列熱水為致癌物，長期喝超過65°C熱飲恐致食道癌
人氣文章
本港癌症頭號殺手：50歲男聲音沙啞誤當胃酸倒流，求診竟確診肺癌！
人氣文章
步數愈多腦退化愈慢？研究：每日這步數大腦年輕7年、失智風險降54%
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2025 15:21
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2025 15:21
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2025 15:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/11/2025 15:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS20/11/2025
AI泡沫 | FOCUS | 英偉達「賣鏟」續狂奔，谷歌辟AI代理蹊徑
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

撲朔迷離的愛潑斯坦檔案

20/11/2025 13:39

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區