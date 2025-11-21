大行報告 | 阿里、百度、友邦、網易、石藥及內銀股最新評級/目標價，聯想績後最熊看$9.5
21/11/2025
．海通國際首予阿里(09988)目標200元，評級為跑贏大市
．國泰海通、工銀國際齊點評百度(09888)，分別看143元及137.4元
．多間大行降石藥(01093)目標價，其中大和看其最淡6.6元
【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇
21/11/2025
【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇
更多大行報告
2025-11-20
2025-11-19
2025-11-18
2025-11-17
2025-11-14
2025-11-13
2025-11-12
延伸閱讀
21/11/2025 17:00 《盤後部署》股市黑色星期五恒指跌穿百天線，中移動防守性強成淡市之選
21/11/2025 18:12 【恒指季檢】信達生物製藥(01801)染藍，成分股增至89隻
21/11/2025 18:17 【恒指季檢】恒生科指成份股納入零跑汽車(09863)，剔除ASMPT(00522)
21/11/2025 18:15 【恒指季檢】信達生物、中國宏橋及百勝中國加入國企指數成分股，剔出新奧能源、新東方及海底撈
21/11/2025 14:28 【新股上市】長和據報擬將屈臣氏在香港及英國上市，集資最高20億美元
21/11/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒０５億元，買騰訊沽盈富基金
21/11/2025 08:50 【大行炒Ｄ乜】聯想績後遭摩通降評級至中性，領展同被摩通看淡
21/11/2025 16:30 《財資快訊》美電軟報７﹒７８６５５，隔夜拆息較上日微升至１…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/11/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話22/11/2025
美股收盤 | 威廉姆斯鴿派言論推升大市，道指飆近500點
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N