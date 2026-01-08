大行報告 | 滙控、小米、毛戈平、百度、紫金及電訊股最新評級/目標價，一表盡掌握
08/01/2026
．星展升滙控(00005)目標價，由113.7元上調至139.2元
．麥格理微降小米(01810)目標至54元，維持跑贏大市評級
．花旗及高盛齊予毛戈平(01318)買入評級，惟目標分別看130元及105元
08/01/2026
