大行報告 | 中銀國際降泡泡瑪特目標近三成，滙證削蔚來目標近四成

21/01/2026

中銀國際泡泡瑪特(09992)目標近三成至291.9元，維持買入評級

滙證大削蔚來(09866)目標近四成，另降小鵬(09868)目標價至108元

．多間大行點評安踏(02020)，其中伯恩斯坦看最淡89元

 

  • 47.940
21/01/2026 17:21  國泰航空(00293)去年12月載客量升22%，香港快運增24%

21/01/2026 17:10  《盤後部署》外圍波動無阻140億北水入市護盤，潤地日均成交上升料有佳績

21/01/2026 16:19  據報新世界(00017)爭取6月底前出售資產以實現正現金流

21/01/2026 16:11  尾盤北水大舉流入托市，恒指全日升97點收報26585中斷四連跌

21/01/2026 15:07  《異動股》萬科升近半成，境內債展期一年方案獲持有人通過

21/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３９億元，買盈富基金沽中移動

21/01/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】中銀國際降泡泡瑪特目標近三成，滙證削蔚來目標近四成

21/01/2026 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７９７１，一周拆息較上日微軟至２﹒…

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

