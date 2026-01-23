大行報告 | 騰訊、華虹、ASMPT、紫金、敏實及內房股最新評級/目標價，一表盡掌握
23/01/2026
．花旗升騰訊(00700)目標至783元，維持買入評級
．高盛上調華虹(01347)目標價由117升至134元
．瑞銀及花旗齊升ASMPT(00522)目標價，分別看135元及125元
23/01/2026
23/01/2026 16:13 恒指收升119點收報26749太空光伏成亮點，全周先跌後回仍累跌95點
23/01/2026 16:40 【恒生私有化】恒生私有化計劃獲高院認許，恒生(11)上市地位將被撤銷，將於下周二下午4時正起生效
23/01/2026 16:21 彭博：據報長和(00001)擬將港口交易拆為不同股權結構
23/01/2026 16:20 《本港樓市》中原︰新春旺市可能提早出現，CCL按周升0.63%
23/01/2026 14:30 彭博：據報內地考慮收緊企業赴港上市及雙重上市門檻，其中包括設定最低市值限制
23/01/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流出１６﹒０１億元，買泡泡瑪特沽阿里
23/01/2026 08:48 【大行炒Ｄ乜】瑞銀削潤地目標近一成半，高盛升華虹目標一成半
23/01/2026 16:22 《財資快訊》美電升報７﹒７９８４，一周拆息較上日微軟１２基點
