大行報告 | 騰訊、華虹、ASMPT、紫金、敏實及內房股最新評級/目標價，一表盡掌握

23/01/2026

花旗騰訊(00700)目標至783元，維持買入評級

高盛上調華虹(01347)目標價由117升至134元

瑞銀花旗齊升ASMPT(00522)目標價，分別看135元及125元

 

大行報告 | 騰訊、華虹、ASMPT、紫金、敏實及內房股最新評級/目標價，一表盡掌握

 

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！

即時重點新聞

23/01/2026 16:13  恒指收升119點收報26749太空光伏成亮點，全周先跌後回仍累跌95點

23/01/2026 16:40  【恒生私有化】恒生私有化計劃獲高院認許，恒生(11)上市地位將被撤銷，將於下周二下午4時正起生效

23/01/2026 16:21  彭博：據報長和(00001)擬將港口交易拆為不同股權結構

23/01/2026 16:20  《本港樓市》中原︰新春旺市可能提早出現，CCL按周升0.63%

23/01/2026 14:30  彭博：據報內地考慮收緊企業赴港上市及雙重上市門檻，其中包括設定最低市值限制

23/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１６﹒０１億元，買泡泡瑪特沽阿里

23/01/2026 08:48  【大行炒Ｄ乜】瑞銀削潤地目標近一成半，高盛升華虹目標一成半

23/01/2026 16:22  《財資快訊》美電升報７﹒７９８４，一周拆息較上日微軟１２基點

新聞>中國故事

神州經脈 | TikTok美國業務正式剝離，傳內地收緊赴港上市門檻新文章
新聞>財經熱話

恒指收升119點收報26749太空光伏成亮點，全周先跌後回仍累跌95點新文章
新聞>財經熱話

一周部署 | 鄧聲興：地緣政治風險降溫，市場情緒轉佳！阿里巴巴傳分拆，前景向好？新文章
騙局大拆解

網戀投資騙案｜70歲本地女子Facebook結識「上市公司CEO」被騙逾$600萬投資黃金新文章
搵食地圖

情人節優惠︱東海堂士多啤梨蛋糕88折＋$49加購心形針織花，Häagen-Dazs雪糕蛋糕早鳥85折
騙局大拆解

網上投資騙案｜警方7日接獲近160宗網上投資騙案，本地女子損失730多萬港元新文章
The Dapper Style．汝勤

劇集《夜班經理》：倫敦間諜劇的回歸，還是荷里活大片的改寫？
Fashion Feature

韓國大熱STAND OIL銅鑼灣店開幕！盤點5大功能與美感並重的秋冬手袋，千元即可入手！
Fashion Feature

Hermès 2026春夏手袋搶先看！8大新作亮相：Kelly 變奏版 Hobo 斜揹袋、小巧可愛皮箱掛飾
馬拉松後恢復攻略｜物理治療師分享肌肉痠痛、關節受傷處理建議＋抗炎食物推薦
無麩質素食譜：香煎薯仔漢堡 薯餅代麵包麩質過敏朋友必試
醫案剖析｜5個月大女嬰腦出血昏迷，中醫針灸介入治療帶來曙光新文章
人氣文章中國故事23/01/2026
神州經脈 | TikTok美國業務正式剝離，傳內地收緊赴港上市門檻
etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

