說說心理話
大行報告 | 高盛點評濠賭股，最睇好邊隻？另降小米目標價至$47.5

26/01/2026

高盛點評濠賭股，最看好銀娛(00027)

高盛小米(01810)目標價至47.5元，評級維持買入

國泰海通快手(01024)目標價至104元，評級維持超配

 

大行報告 | 高盛點評濠賭股，最睇好邊隻？另降小米目標價至$47.5

 

即時重點新聞

26/01/2026 17:46  《盤後部署》環球政局存變數恒指反覆，太空光伏盲炒協鑫科技回吐料築底

26/01/2026 16:12  恒指早市反覆午後平穩，全日升16點收報26765，北水連續兩日淨流出

26/01/2026 17:19  《中日關係》49條中日航線取消全部航班，外交部籲春節避免前往日本

26/01/2026 16:35  【聚焦人幣】人幣即期收報6.9572創逾兩年半高，人行推進香港離岸市場建設

26/01/2026 15:41  《異動股》信義光能挫近6%藍思科技瀉逾6%，太空光伏概念炒作降溫

26/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒２６億元，買騰訊沽中移動

26/01/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】高盛削小米目標逾一成，富瑞劈理想目標四成降級至持有

26/01/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７９６２，一周拆息較上日微升１０基點

