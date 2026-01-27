  • 會員
大行報告 | 法巴升1772目標價至$78天齊至$72，花旗升五礦資源目標至$12.5

27/01/2026

法巴贛鋒鋰業(01772)目標價至78元，升天齊鋰業(09696)至72元

花旗上調五礦資源(01208)目標，由7.2元升至12.5元

廣發華泰證券齊升招行(03968)目標，分別看64.16元及55.37元

 

即時重點新聞

27/01/2026 12:45  《午市前瞻》美元資產受壓利港股，蘋果業績可期惟押注蘋概未到時候

27/01/2026 12:08  外圍造好恒指半日升290點報27055拋離十天線，紫金擴海外版圖股價領漲

27/01/2026 12:08  港鐵首度發行20億澳元綠色債券，創澳元企業綠色債市場規模紀錄

27/01/2026 10:10  李家超︰坊間對政府高層變動揣測不正確，未有計劃再有司局長人事變動

27/01/2026 09:50  李家超︰政制及內地事務局局長曾國衞因健康問題辭任局長

27/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒２６億元，買騰訊沽中移動

27/01/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】法巴升鋰業孖寶評級至跑贏大市，瑞銀升廣汽目標…

27/01/2026 11:36  《財資快訊》美電升報７﹒７９８０，隔夜拆息較上日微升至２﹒…

