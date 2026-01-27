大行報告 | 法巴升1772目標價至$78天齊至$72，花旗升五礦資源目標至$12.5
27/01/2026
．法巴升贛鋒鋰業(01772)目標價至78元，升天齊鋰業(09696)至72元
．花旗上調五礦資源(01208)目標，由7.2元升至12.5元
．廣發、華泰證券齊升招行(03968)目標，分別看64.16元及55.37元
27/01/2026
