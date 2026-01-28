大行報告 | 內險邊隻好？滙證牛看平保$84
28/01/2026
．滙證看好內險股，其中最牛看平保(02318)84元
．大摩上調友邦(01299)目標至111元，維持超配
．摩通及瑞銀維持安踏(02020)目標價，分別141元及117元，海通國際則降至91.4元
【你點睇？】巴士安全帶新例正式實施，乘客須配戴安全帶，違者可被檢控。你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？你最擔心新例會帶來哪方面問題？► 立即投票
28/01/2026
【你點睇？】巴士安全帶新例正式實施，乘客須配戴安全帶，違者可被檢控。你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？你最擔心新例會帶來哪方面問題？► 立即投票
更多大行報告
2026-01-28
2026-01-27
2026-01-26
2026-01-23
2026-01-21
2026-01-20
2026-01-19
2026-01-16
延伸閱讀
28/01/2026 12:45 《午市前瞻》春節前人幣料維持強勢有利大市，油股部署中海油宜炒中石油宜揸
28/01/2026 12:06 恒指半日升598點報27725見四年半高，中海油飆6%，滙控破頂
28/01/2026 11:23 美元受挫人幣再創兩年半新高，港股升逾600點中特估受捧
28/01/2026 10:49 《異動股》工行中行齊升逾2%，美匯急跌利好人民幣計價資產
28/01/2026 10:26 《異動股》伊朗重返國際焦點油價強漲，中海油揚4%中石油升3.5%
28/01/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出６﹒３５億元，買騰訊沽中移動
28/01/2026 08:51 【大行炒Ｄ乜】大摩升友邦目標一成五，滙證上調內險股目標升平保近三成
28/01/2026 11:35 《財資快訊》美電升報７﹒８０１５，隔夜拆息較上日軟３４基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2026 13:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2026 13:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2026 13:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/01/2026 12:56
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話28/01/2026
美元受挫人幣再創兩年半新高，港股升逾600點中特估受捧
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON