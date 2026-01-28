  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

大行報告 | 內險邊隻好？滙證牛看平保$84

28/01/2026

滙證看好內險股，其中最牛看平保(02318)84元

大摩上調友邦(01299)目標至111元，維持超配

摩通瑞銀維持安踏(02020)目標價，分別141元及117元，海通國際則降至91.4元

 

大行報告 | 內險邊隻好？滙證牛看平保$84

 

【你點睇？】巴士安全帶新例正式實施，乘客須配戴安全帶，違者可被檢控。你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？你最擔心新例會帶來哪方面問題？► 立即投票

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

01164

中廣核礦業

4.950

異動股

00975

MONGOL MINING

13.800

異動股

00358

江西銅業股份

48.900

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01164 中廣核礦業
  • 4.950
  • 00975 MONGOL MINING
  • 13.800
  • 00358 江西銅業股份
  • 48.900
  • 02068 中鋁國際
  • 3.000
  • 00631 三一國際
  • 12.520
股份推介
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.580
  • 目標︰--
  • 02899 紫金礦業
  • 44.540
  • 目標︰--
  • 01024 快手－Ｗ
  • 81.500
  • 目標︰$92.00
  • 00083 信和置業
  • 11.660
  • 目標︰$15.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 155.800
  • 目標︰$180.00
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 78.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 172.700
  • 00005 滙豐控股
  • 138.100
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.060
  • 01024 快手－Ｗ
  • 81.500
報章貼士
  • 01880 中國中免
  • 89.750
  • 目標︰$98.00
  • 03896 金山雲
  • 7.750
  • 目標︰--
  • 01316 耐世特
  • 6.600
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

28/01/2026 12:45  《午市前瞻》春節前人幣料維持強勢有利大市，油股部署中海油宜炒中石油宜揸

28/01/2026 12:06  恒指半日升598點報27725見四年半高，中海油飆6%，滙控破頂

28/01/2026 11:23  美元受挫人幣再創兩年半新高，港股升逾600點中特估受捧

28/01/2026 10:49  《異動股》工行中行齊升逾2%，美匯急跌利好人民幣計價資產

28/01/2026 10:26  《異動股》伊朗重返國際焦點油價強漲，中海油揚4%中石油升3.5%

28/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出６﹒３５億元，買騰訊沽中移動

28/01/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】大摩升友邦目標一成五，滙證上調內險股目標升平保近三成

28/01/2026 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒８０１５，隔夜拆息較上日軟３４基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美元受挫人幣再創兩年半新高，港股升逾600點中特估受捧新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 內險邊隻好？滙證牛看平保$84新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 蜜雪集團急挫逾8%，預期毛利率下滑遭瑞銀下調評級至中性新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

61歲雪梨通波仔手術救回一命，《尋秦記》雅夫人風韻不再，常被拍到抽煙新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

電力股新文章
人氣文章

購物兵團

德國寶1折開倉︱銅鑼灣旗艦店每日快閃價︰光波爐、移動浴室寶$299＋易潔鑊套裝、旅行熱水壺$199新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

電影《鐵路夢影》: 死後仍有生命植根
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

新版美國倒金字塔飲食指南：蛋白質當紅，為何豆類缺席？
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

「面部撥筋」美容法：疏通經絡，由內至外養出緊緻紅潤膚色！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
藥物安全｜消委會測試10款痱滋膏，部分含類固醇水陽酸恐致口腔真菌感染
人氣文章
回春秘訣｜研究揭細胞自噬功能失衡加快老化，2種物質助激活逆齡自癒力
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2026 13:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2026 13:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2026 13:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/01/2026 12:56
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/01/2026
美元受挫人幣再創兩年半新高，港股升逾600點中特估受捧
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

對英國首相訪華，中英預期不同

27/01/2026 18:06

大國博弈

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026 10:36

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區