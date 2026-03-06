大行報告 | 京東系績後最新評級/目標價，三桶油、地產股點選擇？一表盡掌握
06/03/2026
．大行績後點評京東系，其中富瑞看京東(09618)目標190元
．大摩上調三桶油目標，皆維持超配評級
．大摩同時點評多隻地產股，其中恒地(00012)評級由超配降至平配
【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？
06/03/2026
