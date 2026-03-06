  • 會員
大行報告 | 京東系績後最新評級/目標價，三桶油、地產股點選擇？一表盡掌握

06/03/2026

．大行績後點評京東系，其中富瑞京東(09618)目標190元

大摩上調三桶油目標，皆維持超配評級

大摩同時點評多隻地產股，其中恒地(00012)評級由超配降至平配

 

大行報告 | 京東系績後最新評級/目標價，三桶油、地產股點選擇？一表盡掌握

 

大行報告 | 京東系績後最新評級/目標價，三桶油、地產股點選擇？一表盡掌握

 

大行報告 | 京東系績後最新評級/目標價，三桶油、地產股點選擇？一表盡掌握

 

【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？► 立即投票

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2026 16:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2026 16:10
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2026 16:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/03/2026 15:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
