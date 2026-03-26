大行報告 | 泡泡瑪特績後最熊看$157，快手最熊$55，國壽目標價$33-$43.1
26/03/2026
．多間大行削泡泡瑪特(09992)目標價，其中德銀最熊看157元
．快手(01024)遭多間大行下調目標，最低看55元最高則看82元
．大行評國壽(02628)目標價33元至43.1元
重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此
另外，香港股票分析師協會理事溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評泡泡瑪特及大市，立即重溫
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