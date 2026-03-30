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大行報告 | 內銀內險券商業績紛出爐，表列最新評級/目標價，一click就知道

30/03/2026

．多間大行點評建行(00939)及工行(01398)，其中滙證看好建行10.7元及華泰看好工行8.29元

．內險股中除了新華保險(01336)外，瑞銀皆維持買入評級

華泰國泰海通(02611)及招證(06099)目標，分別至20.16及19.1元

 

大行報告 | 內銀內險券商業績紛出爐，表列最新評級/目標價，一click就知道

 

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重溫《開市Good Morning》黃偉豪分析，請按此

 

 

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