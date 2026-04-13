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大行報告 | 大和麥格理齊降騰訊目標價，花旗升蔚來目標逾兩成

13/04/2026

．4間大行點評騰訊(00700)，目標最牛734.14元最熊555元

中金花旗齊升蔚來(09866)目標，分別看61.5元及58.6元

高盛微降目標至滙豐(00005)，維持買入評級

 

大行報告 | 大和麥格理齊降騰訊目標價，花旗升蔚來目標逾兩成

 

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