大行報告 | 大和麥格理齊降騰訊目標價，花旗升蔚來目標逾兩成
13/04/2026
．4間大行點評騰訊(00700)，目標最牛734.14元最熊555元
．中金及花旗齊升蔚來(09866)目標，分別看61.5元及58.6元
．高盛微降目標至滙豐(00005)，維持買入評級
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/04/2026 22:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/04/2026 16:40
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