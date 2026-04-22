大行報告 | 寧德時代、紫金、內銀、航空及濠賭股最新評級/目標價，一click就知道
22/04/2026
．3間大行看好寧德時代(03750)，目標最牛看862.42元
．瑞銀、華泰齊調整紫金(02899)目標，分別看57元及52.59元
．高盛點評內銀股，維持農行(01288)及工行(01398)中性評級
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22/04/2026
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/04/2026 11:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/04/2026 11:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/04/2026 11:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/04/2026 11:20
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|財經熱話22/04/2026
異動股｜德昌電機瀉16%，料全年純利跌最多25%至約2億美元
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