大行報告 | 美團、京東、微博、中聯通及資源股最新評級/目標價，洛鉬最牛看$29.3
27/04/2026
．大和下調美團(03690)目標至110元，維持買入評級
．中信建投降京東(09618)目標價，由150.55元升至155.35元
．滙證恢復微博(09898)目標價及評級，看71.76元籲持有
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27/04/2026
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/04/2026 15:56
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/04/2026 15:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/04/2026 15:40
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