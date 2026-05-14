大行報告 | 騰訊績後目標價$535-$780，阿里最牛看$207
14/05/2026
．騰訊(00700)績後大行齊點評，目標價看535元至780元
．阿里(09988)目標花旗最牛看207元，法巴、麥格理齊維持跑贏大市評級
．高盛升中移動(00941)目標至94元，評級維持中性
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