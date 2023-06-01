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【高息定存】3及6個月港元定存最高4.4厘　邊間銀行咁高息？

01/06/2023

　　港元拆息持續高企，本地銀行爭相上調定期存款利息，是投資者穩陣賺息好時機。當中渣打香港港元定存，3個月和6個月年利率最新上調至4.4厘，12個月定存年利率則上調至4厘，起存額需10萬元，「優先私人理財」客戶透過分行辦理，並以新資金定存就可獲優惠。

 

（資料圖片）

 

　　除了渣打香港之外，招商永隆6個月港元定存，年利率也最新上調至4厘，需起存額50萬元，以及透過網上銀行應用程式辦理。另外，工銀亞洲3個月短存都由4厘上調至4.2厘，起存額10萬元，全新「綜合戶口」、「e時代」、「理財金戶口」客戶透過分行辦理，可先到先得此優惠。

 

　　另外，滙豐亦加息，3個月及6個月年利率分別調升至3.3厘及3.4厘，起存額僅1萬元，適用於尚玉理財客戶，透過分行及電話理財辦理。


　　表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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