定期存款 | 一周定存合集，數字銀行PAObank一個月港元定存高達15厘，建行亞洲3個月6.88厘

港元拆息近日有所回升，本地銀行推出港元定存優惠，搶佔更多港元資金，數字銀行PAObank一個月港元定存年息高達15厘，存額由100元至5萬元，適用於合資格之被推薦人於推廣期成功開戶後，並開立1個月港元定期存款，首5萬元可享15厘年利率。

建行亞洲3個月港元定存年息高達6.88厘，適用於全新客戶晉身成為建行（亞洲）「私人財富」客戶，以合資格資金（為客戶資產管理總值之20%，上限為等值50萬元）開立3個月定期存款。

南商上調12個月港元定存年息至2.5厘，起存額為100萬元，適用於「智優息定期存款」特選南商理財客戶，新舊客戶以新資金透過分行辦理；另外，門檻較低者，起存額為10萬元，適用於「智優息定期存款」特選南商理財客戶，新舊客戶以新資金透過分行辦理。

表列各大銀行定存息率：

撰文：經濟通採訪組

