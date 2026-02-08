  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

定期存款 | 一周定存合集，數字銀行PAObank一個月港元定存高達15厘，建行亞洲3個月6.88厘

08/02/2026

　　港元拆息近日有所回升，本地銀行推出港元定存優惠，搶佔更多港元資金，數字銀行PAObank一個月港元定存年息高達15厘，存額由100元至5萬元，適用於合資格之被推薦人於推廣期成功開戶後，並開立1個月港元定期存款，首5萬元可享15厘年利率。

 

定期存款 | 一周定存合集，數字銀行PAObank一個月港元定存高達15厘，建行亞洲3個月6.88厘

（資料圖片）

 

　　建行亞洲3個月港元定存年息高達6.88厘，適用於全新客戶晉身成為建行（亞洲）「私人財富」客戶，以合資格資金（為客戶資產管理總值之20%，上限為等值50萬元）開立3個月定期存款。

 

　　南商上調12個月港元定存年息至2.5厘，起存額為100萬元，適用於「智優息定期存款」特選南商理財客戶，新舊客戶以新資金透過分行辦理；另外，門檻較低者，起存額為10萬元，適用於「智優息定期存款」特選南商理財客戶，新舊客戶以新資金透過分行辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】黎智英國安案判囚廿年，你點睇判刑結果？你認為西方啟動談判的可能性如何？► 立即投票

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

01060

大麥娛樂

1.040

異動股

03317

迅策

71.000

異動股

02768

國恩科技

45.940

更多生財有道

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01060 大麥娛樂
  • 1.050
  • 03317 迅策
  • 71.000
  • 02768 國恩科技
  • 46.100
  • 01299 友邦保險
  • 86.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 88.850
股份推介
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.020
  • 目標︰$12.60以上
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.690
  • 目標︰--
  • 03339 中國龍工
  • 3.380
  • 目標︰$4.20
  • 00293 國泰航空
  • 12.850
  • 目標︰$15.00
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.620
  • 目標︰--
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 268.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.900
  • 03690 美團－Ｗ
  • 88.850
  • 00700 騰訊控股
  • 552.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.860
報章貼士
  • 00107 四川成渝高速公路
  • 5.600
  • 目標︰$6.50
  • 03323 中國建材
  • 5.680
  • 目標︰--
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 144.200
  • 目標︰$168.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/02/2026 12:45  《午市前瞻》「派利是」需求限制港股升幅，信達生物炒興持續挑戰紅底

10/02/2026 12:05  藥股炒起恒指半日升146點報27173，美團及濠賭板塊領跌

10/02/2026 12:19  渣打(02888)委任Peter Burrill為暫任集團財務總監

10/02/2026 11:30  《異動股》銀娛金沙齊跌逾2%，大行指澳門2月首八日賭收按年跌逾一成

10/02/2026 11:06  李家超：巴拿馬政府裁決損害投資者信心，希望當局認真保障企業合法權益

10/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１８﹒８７億元，買騰訊沽盈富基金

10/02/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】星展升紫金黃金國際目標逾八成，滙證降泡泡瑪特目標近一成

10/02/2026 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒８１６３，隔夜拆息較上日微軟至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

濠賭股會否迎「春節行情」？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 「派利是」需求限制港股升幅 信達生物炒興持續挑戰紅底新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

高市勝選 | 高市勝選帶動巴郡所持日本資產突破410億美元，單日上升近20億美元新文章
品味生活
生活
人氣文章

港是港非．李慕飛

從餐廳容許狗隻進入，看施政的貼地與離地 新文章
人氣文章

快樂退休．曾智華

唔道歉，似道歉，真道歉 1新文章
人氣文章

玩樂假期

農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集＋花車展覽，AIRSIDE粉紅招財貓打卡
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

2026馬年開運手袋4選！LOEWE Amazona 經典變奏、Valentino 復古精緻提花、Delvaux 俏皮水桶袋
人氣文章

Beauty Feature

開箱 Clarins 全新賦活精華粉底液：抗老、透亮、美肌！2：1黃金比例養膚超有感
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

婚外情不僅是父母的轇轕！對子女來說，也是一輩子沉重的痛
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養 │ 51歲向海嵐攜母北上體檢，大讚醫療設備先進效率高
人氣文章
名人健康｜73歲李家仁醫生暴瘦現身，說話狀況惹健康隱憂新文章
人氣文章
食用安全｜醫生點名4種茶絕不能飲，恐致癌傷胃又捐肝腎
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/02/2026 13:51
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/02/2026 13:51
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/02/2026 13:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/02/2026 13:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/02/2026
濠賭股會否迎「春節行情」？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

民眾黨前途，在柯文哲一念間

10/02/2026 08:00

大國博弈

中概動向 | 比亞迪入稟美國法院挑戰特朗普關稅令

09/02/2026 19:04

關稅戰

預算前瞻 | 安永料港府2025至26財年錄5億元赤字，倡全...

09/02/2026 16:50

2026-27年度財政預算案

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區