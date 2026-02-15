定期存款 | 一周定存合集，銀行推新春港元定存優惠兼現金獎賞，PAObank1個月高達12厘，星展2個月最高6厘

農曆新年將至，多家本地銀行提供新春港元定存優惠，當中，星展銀行推出「農曆新年網上定期存款優惠」，合資格客戶於推廣期內以合資格新資金開立3或6個月網上定存，並需透過指定連結成功登記可獲現金獎賞，20萬至100萬可得188元；100萬至500萬可得888元；500萬或以上可得3888元，推廣期至2月28日。

（資料圖片）

星展2個月高門檻最高6厘

另外，星展銀行全新客戶經手機Apps開立戶口，輸入優惠碼「PM05」並存入新資金100萬至800萬元，2個月定期可享6厘年利率，額滿即止。

華僑3個月享2.88厘兼現金獎賞，最高達3.18厘

華僑銀行亦推出「新年定期存款優惠」，3個月港元定存息達2.78厘，6個月為2.6厘，起存額100萬元，適用於宏富理財客戶或非宏富理財客戶（如身份證號碼／出生日期／護照號碼包含「8」字均可享有優惠）透過分行以新資金辦理。

另外，全新「宏富理財」客戶於分行存入新資金100萬至500萬元並開立3個月定期除了可享2.88厘外，更額外有現金獎賞高達3699元（相等於額外優惠年利率0.3厘）即3個月可高達3.18厘。

PAObank推新春港元定存優惠，1個月高達12厘

數字銀行方面，PAObank推出新春新資金港元定存優惠，由2月13日起至28日，個人客戶只要存入合資格新資金並敘造6個月港元定期存款，即可享2.9厘年利率；將合資格新資金存入3個月港元定期存款帳戶更可享3厘年利率，存款金額上限為100萬元。

另外，PAObank全新合資格客戶只需使用推薦碼【PAOBPR】開立個人儲蓄戶口，成功開戶並敘造1個月港元定期存款，首5萬元就可以賺12厘年利率高息優惠。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

