定期存款 | 港元定存加息戰升溫，滙豐「獎賞錢」定期存款3個月期加至2.655厘，星展銀行新資金衝上3厘

港元定存加息戰升溫，多家本地銀行推新優惠及上調港元定存年息，當中大行滙豐及恒生相繼調高港元定存利率以搶佔市場資金。滙豐銀行推出「獎賞錢」定期存款，3個月存期由2.435厘加至2.655厘，6個月存期亦由2.215厘加至2.435厘，加幅達22點子。

（ 資料圖片）

滙豐推「獎賞錢」定期存款，3個月高達2.655厘

「獎賞錢」定期存款，為透過HSBC HK App開立港元新資金定期存款，即可賺取預先發放「獎賞錢」並輕鬆增值財富。等值年利率根據基本年利率及預先發放「獎賞錢」的價值（以每1「獎賞錢」可抵銷價值港幣1元的交易金額為基準）合併計算得出。

滙豐同時亦調高一般新資金定存的年利率，3個月存期由2.2厘加至2.4厘，6個月亦由2厘加至2.2厘，加息20點子。適用於尊尚／卓越理財客戶，透過手機Apps及個人網上理財辦理。

恒生銀行加兌換資金短存，一周存期加至6厘

恒生銀行則調高兌換資金的短存優惠，一星期存款期年利率，田5厘加至6厘。一般客戶的新資金定存則維持不變，3個月存期為2.2厘。

該行近日為全新理財客戶而設的10厘定存，存款期為2個月，不過要先開立定存，享有基本年利率，再透過做任務獲取抽獎機會，才有機會抽中10厘年利率。

星展特選客戶新資金4個月港元定存享3厘

星展香港特選客戶定期存款優惠方面，合資格DBS Account或星展豐盛理財戶口客戶於推廣期內成功登記推廣優惠並以合資格新資金開立50萬港元及／或6.5萬美元或以上的4或6個月網上定存，可享總年利率港元定存3厘及美元定存4厘。

除了新資金優惠，特選星展豐盛理財戶口或DBS Account客戶成功登記並透過分行或網上開立100萬港元及／或12.8萬美元或以上的4或6個月定存，可享總年利率港元定存2.8厘及美元定存3.8厘。

創興1個月加至2.55厘，象象銀行12個月2.9厘

另外，創興銀行一個月港元定存由2.45厘加至2.55厘，2個月有2.5厘，起存額需100萬元，適用於新舊客戶透過分行辦理。

數字銀行方面，象象銀行12個月港元定存由2.85厘加至2.9厘，4個月及9個月有2.5厘及2.8厘，新舊客戶以新舊資金辦理，存款額由1000元至500萬元。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇