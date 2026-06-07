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定期存款 | 一周定存合集，本港發鈔行連環搶存，中銀香港新增特別存期2.5厘，中小行4個月3厘高息迎戰

07/06/2026

　　美國通脹壓力近期顯著升溫，導致市場對美聯儲局年內減息的預期大幅降溫，本地銀行推出港元定存優惠，吸納更多港元資金。過去一周本港發鈔行連環搶存，繼滙豐及恒生雙雙加息後，中銀香港新增7個月特別存款期港元定存高達2.5厘，適用於客戶以新資金敍做港元定期存款。

 

定期存款 | 一周定存合集，本港發鈔行連環搶存，中銀香港新增特別存期2.5厘，中小行4個月3厘高息迎戰

（資料圖片）

 

建行亞洲3個月低門檻加至2.65厘，信銀國際高達2.72厘

 

　　中信銀行（國際）3個月及6個月港元定存年息分別高達2.72厘及2.6厘，起存額為1萬元或以上，適用於新舊客戶由即日起經「inMotion動感銀行」以新資金敍做港元定期存款。

 

　　建行亞洲上調3個月港元定存年息至2.65厘，存額由1萬元至不足100萬元，適用於客戶新資金敍做港元定期存款。

 

星展特選客戶新資金4個月港元定存享3厘

 

　　星展香港特選客戶定期存款優惠方面，合資格DBS Account或星展豐盛理財戶口客戶於推廣期內成功登記推廣優惠並以合資格新資金開立50萬港元及／或6.5萬美元或以上的4或6個月網上定存，可享總年利率港元定存3厘及美元定存4厘。

 

　　除了新資金優惠，特選星展豐盛理財戶口或DBS Account客戶成功登記並透過分行或網上開立100萬港元及／或12.8萬美元或以上的4或6個月定存，可享總年利率港元定存2.8厘及美元定存3.8厘。

 

富融銀行一個月高達25厘

 

　　數字銀行富融銀行推出港元定存優惠，全新客戶於2026年8月30日前，輸入特定邀請碼開立戶口並存入新資金，即可享Flash Monday中《新客專屬》1個月港元定存年利率25厘（該活動不適用於內地訪港旅客），存額為2萬元。

 

定期存款 | 港元定存加息戰升溫，滙豐「獎賞錢」定期存款3個月期加至2.655厘，星展銀行新資金衝上3厘

 

定期存款 | 中銀香港特選客戶7個月港元定存高達2.9厘，星展新資金4個月3厘

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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