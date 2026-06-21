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定期存款 | 一周定存合集，銀行爭奪大額資金，平安數字銀行12個月3.1厘搶百萬大戶，匯立銀行設8個月存期享3厘

21/06/2026

　　美聯儲局將聯邦基金利率目標區間維持在3.50%至3.75%，連續第四次按兵不動，符合市場預期，本地銀行繼續搶佔更多港元資金，建行亞洲3個月港元定存年息高達6.88厘，適用於全新／晉身成為私人財富客戶，以合資格資金（為客戶資產管理總值之20%，上限為等值50萬港元）開立3個月定期存款。

 

定期存款 | 一周定存合集，銀行爭奪大額資金，平安數字銀行12個月3.1厘搶百萬大戶，匯立銀行設8個月存期享3厘

（資料圖片）

 

工銀亞洲上調3個月至3厘，富邦加至2.95厘

 

　　工銀亞洲上調3個月港元定存年息至3厘，起存額為300萬元，適用於全新全新工銀財富客戶之客戶，透過分行辦理。富邦銀行上調3個月、6個月以及12個月港元定存年息均至2.95厘，起存額為50萬元，適用於新舊個人客戶透過「Fubon+」手機Apps或分行辦理。

 

大新銀行3個月新資金2.85厘

 

　　大新銀行推出港元定期存款優惠，年利率高達2.85厘。由即日起，全新大新銀行客戶於大新銀行任何分行開立VIP i-Account綜合理財戶口，並以全新資金＋開立3個月港元定期存款及符合指定要求，即可享特優年利率。

 

WeLab Bank設8個月特別存期享3厘高息

 

　　WeLab Bank匯立銀行提供快閃港元定存優惠，當中設8個月特別存期，可享3厘高息，起存額為40萬港元，同時設有較低存款額，20萬元起存2.95厘，適用於特選客戶及一般客戶。特選客戶方面，3個月、4個月及6個月分別達2.85厘、2.8厘及2.65厘，至於長存期方面，12個月為2.95厘、18及24個月均為2.9厘。

 

平安數字銀行新客12個月百萬定存3.1厘

 

　　平安數字銀行全新個人合資格客戶成功開立個人儲蓄存款帳戶，即以100萬港元啟動「百萬富翁」升級特權，當中敘造12個月港元定期存款，即可鎖定3.1厘高息年利率。

 

　　新客進場即時解鎖首月「黃金滾存期」，包括首5萬港元享活期存款年利率達8厘，以及一個月港元定期存款年利率首5萬港元同享8厘的回報。配合額外送上的200港元迎新現金獎賞，三大著數疊加列陣。

 

定期存款 | 渣打3個月港元存加至2.6厘，平安數字銀行新客12個月百萬定存享3.1厘高息

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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