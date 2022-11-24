空間創新到教會新想像—歐陽希

本年度「使命商道論壇」以「『使命』空間大改造 Before & After」為主題，反思空間的意義，啟發大家一同探討空間的可能性和想像。

進入後疫的新時代，人們的生活模式已產生變化，如何重新想像空間的價值、定義和用途，透過空間的創新以更好把握和善用這些資源，甚至藉此回應社會不同群體的需要，正是當下重要的思考。故此，豐盛社企學會「使命商道論壇」本年就以「『使命』空間大改造 Before & After」為主題，反思空間的意義，為使命空間的想像提供思考的方向及分享研究成果；同時，透過教會、公司、學校及營地有關空間使用的實踐經驗，啟發大家一同探討空間的可能性和想像。

創新源自創意，而創意未必是要一下子從無到有。開展創意的思考法 S.C.A.M.P.E.R. 提供了七個創新的方向︰替換（substitute）、結合（combine）、調整（adapt）、修改（modify）、其他應用（put to aother use）、消除（eliminate）與重組（rearrange/ reverse）。這些方向同樣可以基於現有的再去構思，而空間創新亦可以參考這套框架。

教會空間的「結合」與「消除」

根據2019香港教會普查所得的資料顯示，全港約有1,305間華語教會，而她們的崇拜聚會超過八成都在週末舉辦。除了位處學校等有其他恆常用途的教會外，大多數教會平日的場地使用率明顯遍低。疫情期間，崇拜改為網上進行，這些教會場地甚至連週末的用途都失去，令很多教會不得不再思考空間的運用方式。

「城市福音教會」和「牛潮浸信會」趁著搬遷，分別設立了「1cm」和「The Corner」共享空間。教會與共享空間結合，成為新的平台，由面向信徒會眾轉為面向社區。她們開放空間用作派對房間、舉辦燒烤活動、烘焙班、補習班等，亦嘗試在建築設計上「去宗教化」，讓非信徒更容易進入教會，創造更多交流的機會。「Roundtable Church」更突破現代教會的想像，索性擺脫教會要有特定物業的觀念，一群信徒選定一個社區，搬進同一幢住宅大廈，讓居住與敬拜的地方結合，服侍社區。這些例子說明，教會經過建築上或觀念上的改造後，其實可以從以往一星期使用率只有一日，變成一星期七天都在發揮影響力的空間。

學校或營地空間的「其他應用」

除了教會以外，近年面對整體學生人數減少，不少學校，乃至辦學團體營辦的營地也有潛質去更新其空間的用途。當中部份已經從設計入手，以創新方式將服務對象擴展至社區。

炮台山循道衛理中學因應學生的特殊學習需要，在校園內建設了不同的多元化學習場景。

「炮台山循道衛理中學」的學生幾乎都有特殊學習需要，而因著他們各有不同的特長和興趣，學校在空間的運用和設計上花了不少心思，最終建設了二十多個多元化學習場景，例如巴士教室、炮循Café等。設計原意是希望令學習變得貼近學生的日常生活，其後亦有時開放供校外人士使用，惠及不同群體，並讓大眾加深對他們學生的了解。「中華基督教會譚李麗芬紀念中學」同樣為了連結學習與日常生活，將學生的學習範圍拓展至學校方圓1.5公里，讓學生走進社區，了解區內需要，並運用校內的資源尋求創新的解決方案。學校亦同時開放校園，以服務長者等群體，成為一間「友善社區學校」，深入地融合學校與社區。至於「香港神託會靈基營」，在疫情期間被迫停止對外開放營地服務，於是他們安排讓跨境學生住進營地，善用本來要閒置的寶貴資源，甚至因著這個新用途開展了機構的新事工。以往大家或太專注於自己的「一份」，不敢「踩過界」。但漸漸可能會發現，彼此的需要能透過共享和協作得到補足。

信徒事奉在公司空間「替換」與「重組」

或者未必所有教會或學校的文化和體制都能立即輕易轉型，但這並不代表信徒只能等待，反而可思考在日常生活中，包括透過職場甚至商業的環境，主動尋求改變。營商的地方和公司空間很可能不像教會般有大量閒置時間，但信徒營商的優勝之處在於自由度較大，可以更靈活地運用空間。

「香柏樹工作室」由幾位年輕人創立，起初在教會內開辦藝術班，接觸區內的小朋友和家長。後來，空間漸漸不夠，工作室便在教會外「重組」，成為教會以外，信徒與非信徒建立關係的窗口。他們的公司獨立運作，卻又與堂會緊密合作，合力藉藝術專業和信仰服侍不同家庭。「秘密花園」則以另一項專業——輔導服務為重心建立。創辦人有多年牧會和輔導經驗，但發現標明「輔導室」的空間不容易叫人放鬆，故最後跳出教會框框，成立秘密花園，希望改變輔導空間的氛圍，讓所有到訪者都能在這空間放鬆自己，暢所欲言。「純白鎮」相比以上兩個例子，業務更為獨特創新。它是一間在商廈的遊戲卡店以及營辦官方認可的遊戲卡比賽地點，累積了一大群青年人每星期聚集；與此同時，創辦人又會在特定時間借給教會作團契或崇拜直播之用。「純白鎮」的空間就奇妙地成為了青年人閒時聚集玩卡閒聊，又會在教會外自然地討論信仰和心事的安舒地。信徒因著不同的專業背景和興趣開始，但同樣在自己創立的空間做好「款待」的工作，讓公司不只為營商，更可以反過來服侍教會，帶有使命地追求社會以至國度效益。

以上這些空間的創新，重新構建了空間所帶來的價值和意義，甚至引發大家再思考教會的模樣。這些空間創新正是由各個使命群體（Missional Community）構思的實驗，也藉此啟發眾人發揮創意並落實踐行，也希望眾人能在新時代中找到自己的角色。是次使命商道論壇邀請到以上的踐行者更詳細分享他們的經驗，盼望能引發更多討論和交流，誠邀教會界、商界、學界及有興趣人士一同參與，促成更多「使命」空間出現。

日期｜2022年12月10日（六）

時間｜上午環節 10:00 - 12:00；下午環節 13:30 - 16:00

地點｜九龍土瓜灣土瓜灣道86號順聯工業大廈3樓B室

費用｜全免

報名連結｜https://bit.ly/2022BAMForum