社企嘉許計劃的意義和願景 - 羅普鉻、馮嘉欣

民政事務總署上月推出社企吉祥物「友建樹」及「社企Tree嘜標誌」計劃,希望讓市民更容易辨認,以鼓勵大眾光顧並支持社會企業(社企)。社企跟一般商企最不同之處,乃在於其為社會提供所需的服務之外,同時也為弱勢社群創造就業和培訓的機會。同時,它的至終目標,就是在社會建立起一種關懷文化(caring culture),從而做到助人自助之目的。這就是說,即使自己是受助者,也可以在有限的能力下幫助別人。

民政事務總署推出社企吉祥物「友建樹」。

環顧世界的社企發展,除了金錢的資助外,也設有不同獎項以肯定他們對社會的貢獻。各國會根據其社會特質設計出不同而獨特的社企獎項,例如:英國社企機構Social Enterprise UK,其中一項獎項是頒發給建設多元化、包容性、公平與正義的社企(Social enterprise building diversity, inclusion, equity & justice),以肯定他們於解決社會公平正義等方面的貢獻;另一項獎項則是表揚社企能靈活運用科技(Tech for Good),以配合現今科技發展,將技術融入社企營運,從而達致更大的社會效益;又或「值得一看獎」(One to Watch),則是以計算社會效益作為基準的獎項(Prove It: Social Impact)(Social Enterprise UK, 2022)。其實獎項(Award)作為認可的社會象徵(societal symbols of recognition),是對社企的肯定,既滿足他們被公開認可及尊重的期望(Frey & Neckermann, 2009),亦是鼓勵且肯定了他們正在做的事,從而提升人們行為的動機。學者Jones et al.(2014)更指出,中小型企業獲得獎項後,短期內其品牌識別度(brand identity)會增加,員工的生產力亦會提升,因而提高其業績及競爭力。

當然,要達致以上所提及到獎項所帶來的效果,所頒發獎項的機構也要有相對的規模以及認受性。而Jones et al.(2014)亦提及到,由獨立機構所頒發的獎項更具顯著的影響。換句話說,獨立機構所選定的得獎者更有代表性和認受性,以及能對社會帶來更大的影響力。如蘇格蘭的社企獎項由Social Enterprises Scotland所頒發,北愛爾蘭由Social Enterprise Northern Ireland所頒發,都是由當地獨立和會員制的社企組織主辦。而英國的社企獎項是由Social Enterprise UK所主辦,同時亦是為當地社企提供網絡的社企會員組織。另外,新加坡的社企奬項President’s Challenge Social Enterprise Award(PCSEA),則是由跨界別協作的社企組織raiSE主辦,並提供資源協助當地社企的可持續發展。

有見及此,豐盛社企學會由2015年開始舉辦社企嘉許計劃,透過頒發獎項予合作社企,去肯定社企在推動良心消費的傑出表現,以及肯定他們在實踐社會使命上的努力。過去六年,豐盛社企學會共設立多個獎項給予超過90間社企,以肯定社企們對社企界別的貢獻。本年度社企嘉許計劃的主題是商社合作及公眾教育,一方面希望加強社企及商業機構之間的互動,從而創造更大的社會影響。另一方面,部分奬項亦設有公眾投票機制,希望透過公眾的參與,令大眾明白社企的意義及價值,以達致教育大眾的作用。

豐盛社企學會舉辦社企嘉許計劃,以肯定業界的貢獻。

三年疫情讓全球以至本港經濟面對巨大的挑戰,營商環境更是比過往變得更加複雜,對社企而言無疑是雪上加霜。故此,最好的獎勵莫過於市民直接以消費支持社企,給予他們鼓勵,將簡單的購買行為變為既讓別人得益、又可滿足個人需要,更可以接觸本地正在掙扎的弱勢社群,也間接令消費變得更有意義。

社企嘉許計劃:

https://tecm.hk/tc/social-enterprise/seawardsscheme2022