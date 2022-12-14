社企嘉許計劃的意義和願景 - 羅普鉻、馮嘉欣

民政事務總署上月推出社企吉祥物「友建樹」及「社企Tree嘜標誌」計劃，希望讓市民更容易辨認，以鼓勵大眾光顧並支持社會企業（社企）。社企跟一般商企最不同之處，乃在於其為社會提供所需的服務之外，同時也為弱勢社群創造就業和培訓的機會。同時，它的至終目標，就是在社會建立起一種關懷文化（caring culture），從而做到助人自助之目的。這就是說，即使自己是受助者，也可以在有限的能力下幫助別人。

民政事務總署推出社企吉祥物「友建樹」。

環顧世界的社企發展，除了金錢的資助外，也設有不同獎項以肯定他們對社會的貢獻。各國會根據其社會特質設計出不同而獨特的社企獎項，例如：英國社企機構Social Enterprise UK，其中一項獎項是頒發給建設多元化、包容性、公平與正義的社企（Social enterprise building diversity, inclusion, equity & justice），以肯定他們於解決社會公平正義等方面的貢獻；另一項獎項則是表揚社企能靈活運用科技（Tech for Good），以配合現今科技發展，將技術融入社企營運，從而達致更大的社會效益；又或「值得一看獎」（One to Watch），則是以計算社會效益作為基準的獎項（Prove It: Social Impact）（Social Enterprise UK, 2022）。其實獎項（Award）作為認可的社會象徵（societal symbols of recognition），是對社企的肯定，既滿足他們被公開認可及尊重的期望（Frey & Neckermann, 2009），亦是鼓勵且肯定了他們正在做的事，從而提升人們行為的動機。學者Jones et al.（2014）更指出，中小型企業獲得獎項後，短期內其品牌識別度（brand identity）會增加，員工的生產力亦會提升，因而提高其業績及競爭力。

當然，要達致以上所提及到獎項所帶來的效果，所頒發獎項的機構也要有相對的規模以及認受性。而Jones et al.（2014）亦提及到，由獨立機構所頒發的獎項更具顯著的影響。換句話說，獨立機構所選定的得獎者更有代表性和認受性，以及能對社會帶來更大的影響力。如蘇格蘭的社企獎項由Social Enterprises Scotland所頒發，北愛爾蘭由Social Enterprise Northern Ireland所頒發，都是由當地獨立和會員制的社企組織主辦。而英國的社企獎項是由Social Enterprise UK所主辦，同時亦是為當地社企提供網絡的社企會員組織。另外，新加坡的社企奬項President’s Challenge Social Enterprise Award（PCSEA），則是由跨界別協作的社企組織raiSE主辦，並提供資源協助當地社企的可持續發展。

有見及此，豐盛社企學會由2015年開始舉辦社企嘉許計劃，透過頒發獎項予合作社企，去肯定社企在推動良心消費的傑出表現，以及肯定他們在實踐社會使命上的努力。過去六年，豐盛社企學會共設立多個獎項給予超過90間社企，以肯定社企們對社企界別的貢獻。本年度社企嘉許計劃的主題是商社合作及公眾教育，一方面希望加強社企及商業機構之間的互動，從而創造更大的社會影響。另一方面，部分奬項亦設有公眾投票機制，希望透過公眾的參與，令大眾明白社企的意義及價值，以達致教育大眾的作用。

豐盛社企學會舉辦社企嘉許計劃，以肯定業界的貢獻。

三年疫情讓全球以至本港經濟面對巨大的挑戰，營商環境更是比過往變得更加複雜，對社企而言無疑是雪上加霜。故此，最好的獎勵莫過於市民直接以消費支持社企，給予他們鼓勵，將簡單的購買行為變為既讓別人得益、又可滿足個人需要，更可以接觸本地正在掙扎的弱勢社群，也間接令消費變得更有意義。

社企嘉許計劃：

https://tecm.hk/tc/social-enterprise/seawardsscheme2022