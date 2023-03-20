社企疫境下的面貌及復常之路 — 吳泰旻

香港經歷前後共五波疫情衝擊，始踏上復常之路。持續三年的世紀疫情，令社會經濟陷入衰退陰霾，各行各業艱苦經營，無一獨善其身。作為肩負雙重使命的社會企業（社企），既要履行其社會使命，同時要維持商業營運，更不容易。本文嘗試提出一些觀察，冀讓大眾了解社企在疫情下面對的困難及挑戰，和他們如何走過疫境。

學者Weaver（2020）提出社企在疫情下的挑戰主要有三方面：財政（finance）、難以同時兼顧其社會及經濟目標、缺乏制度協作（institutional collaboration）。國際機構British Council於2020年8月至9月期間的一份全球問卷調查發現，共四成來自東南亞、南亞、撒哈拉以南非洲及歐洲地區的受訪社企均表示，疫情令他們的服務及產品需求大減。至於本港，參考香港社會企業總會（GCSE）自2020年疫情爆發以來一直進行的香港社企營運狀況調查（至今已有四輪），發現疫情對本地社企造成的打擊主要為：顧客服務減少和工作訂單及服務被取消。以上反映香港社企與全球各地社企所面對的挑戰一致。

除此之外，從我們日常與社企接觸之觀察所得，疫情尤其打擊一些依靠私人資本，而非由非牟利機構（NGO）營運的初創社企。推動服務及產品創新是社企持續發展的關鍵，充足的資源投放乃不可或缺。受疫情影響，這些初創社企只能將緊絀的資源集中應對疫情，無法投入服務及產品創新，陷入了學者Eggers（2020）所形容之「策略／資金之雞與蛋孰先」兩難困局（strategy/funding chicken-and-egg-problem），大大限制初創社企的發展，窒礙其創新的空間及創意意念之醞釀。

那社企又可如何走過疫境呢？Giones et al（2020）及Weaver（2020）都不約而同指出，一般而言，企業面對前所未有的經濟危機，大多都會選擇保留資源（resource conservation），維持現狀，只將資源用作能直接支持收入的項目，暫緩業務擴張。Bacq and Lumpkin（2020）更提出「使命靈敏」（Mission agility）一說，主張在疫情下社企應重新想像（re-imagined）社會及經濟目標之聯繫，優先投入能為社企產生收入的經濟活動。Bacq and Lumpkin認為受疫情嚴重衝擊，生存及維持營運是社企當務之急，前景不確定驅使社企須將注意力放在創造經濟價值（economic value），鞏固財政的可持續性。

誠然，本地社企應對疫情之道不外乎開源節流。GCSE的香港社企營運狀況調查發現，本地社企在疫情下大多都採取暫緩業務擴張的節流方法；同時亦加快數碼轉型，積極開拓線上業務，加強電子商貿的應用。有趣的是，本地社企在疫情下雖然要苦盡思良開源節流，但僅有少數社企表示會裁員，反映就業融合型（WISEs）為主流的本地社企，即使面對疫情衝擊，也致力維持其為弱勢社群提供就業的社會目標，避免走入「使命轉移」（Mission drift），即偏離社會使命而只著重商業營運。

Kuckertz et al.（2020）指出在社企生態系統未臻成熟、制度資源相對貧乏的地方，社企需要強大的協作機會及支援服務（support services）以應對疫情。作為本地社企的同行者，由豐盛社企學會主辦的「十一良心消費運動」，其2022年度主題為『全城撐社企，從「心」出發』，在過去六個月，舉辦了超過二十四場線上和線下的推廣活動鼓勵消費者支持社企，亦向社企提供多方位、多角度的培訓及支援服務（如電商營銷培訓課程、社企診所諮詢服務等），全力支持社企面對疫情帶來的轉變，與社企並肩同行，促進疫後復甦。Giones et al（2020）又指，一個可以讓社企員工安心抒發情感的空間（an environment of emotional openness）對社企在疫情下發展尤其重要。其實不只社企員工，本地社企的創辦人亦需要一個這樣的空間，故我們亦定期舉辦社企業界聚會，讓社企同業能互相分享交流彼此如何應對疫情，增強社企圈凝聚力。

「十一良心消費運動」在疫情期間為社企提供不同培訓及支援服務。

隨著疫情開始受控，社會已逐漸踏上全面復常之路。不過，社企在新常態（New Normal）下的發展仍然充滿未知數，史無前例的疫情對社企界別造成的衝擊亦仍然有待進一步觀察驗證。期望社會大眾都能繼續與社企結伴同行，讓社企於疫情期間所展現的韌性及活力能持續，繼續蓬勃發展，創造更大的社會效益。