「創新教育（如何），迎接（何樣）的未來？」 - 謝思熹博士、黃梓晴

科技的發展及時代轉變讓個人化的學習經驗日趨複雜，《未來教育2030年教師備忘錄》更指出，教學早已超越了行為學派或認知心理學，也不再拘泥於「知識填鴨」或是「意義建構」之爭。我們談論的是一種嶄新的學習生態，一種無處不在的教育網絡──「連結理論（Connectivism）」。以上種種將挑戰學校、現職與未來的教師，促使我們重新定義「學習是甚麼」，學生又應該學習甚麼。然而回到現實，當下學習的內容大多由市場需要而定，變得令學生需要學習十八般技藝；更甚是，我們的制度仍停留在上世紀的學習流傳下來的標準化考試測驗及評核方式。那教育未來應何去何從，我們如何設計一套合適時代需要發展的教育方式？

回到當下，創新教育正正是近幾年在框架外，少數另類的嘗試；但到底如何推廣落地，以至在未來教育可以發揮其真正的果效？去年，我們首次舉辦21世紀教育研討會，透過與各教育工作者、跨界別人士，共同想像「未來學校」，以至能在未知及多變的未來找到教育最合適的定位。正如會中的得著，單憑教育政策，只會知道大方向，就算教育局的課程都只會提供學習目的。如果真真正正要做到這個效果，其實是要靠老師留意整個世界的改變，將新的內容引入學校，從而提升學生的學習興趣，並讓他們掌握到最新的變化。同時，整個教學制度並不單只學生、老師、家長，更需要NGOs、專業團體、商界的夥伴將他們的思維引入學校，透過引入不同的例子以及夥伴，讓學生的思維學習更符合現實情況。同時，我們更發現，坊間早有很多不同的機構、組織已嘗試就當中的空隙做不同創新的實踐，嘗試與學校、教育界合作，從商界帶入貼地的課程、技巧給學校，從而可以填補這些空白位置，或至少能對當下教育創新帶來啟發。是故，本年度的21世紀教育研討會將以「創新教育▁▁▁▁，迎接▁▁▁▁未來」作為主題，正是說我們需要共同經驗、想像、以至合作，才能在未知及多變的未來找到教育最合適的定位。故又如題：「創新教育（如何），正是迎接（何樣）的未來。」

21世紀教育研討會2023──「創新教育▁▁▁▁，迎接▁▁▁▁未來」

日期｜2023年6月9日（星期五）

時間｜上午9時至下午4時半

形式｜現場參與－南豐作坊（南豐紗廠4樓）或 網上參與

對象｜校長、老師、教育工作者及社創界人士

報名表及活動詳情 https://www.surveycake.com/s/QQka8

參考書目

Barnett Berry & the TeacherSolutions 2030 Team。《未來教育：2030年教師備忘錄》。2013。