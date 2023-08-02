把社創帶入學校 培養「social-minded」的新一代 - 王詩蕙

對於十五、六歲的青年來說，生活大多圍繞著讀書、考試、打波、打機、社交、課外活動等。「如何讓社會變得更好」，似乎不是大部分青年（甚至成人）會思考的問題。

我從大學畢業後，在機緣巧合下認識到社企的概念，其後創立了社企「遊沐」，透過大自然體驗幫助城市人提升身心健康，尤其是青年。社企工作成為了我的Ikigai（一種日本生活哲學），也就是「每天早上期待醒來的理由和動力」。然而，大部分香港學生的詞典裏，並沒有「社創」這兩個字，更沒想過將來能到社企工作或成為社創家，讓社會變得更好。

把社創帶入學校

於是，在「社創校園」的邀請下，我和幾位老師在上水東華三院甲寅年中學開展了為期24週的高中社創課程，期望把社創的概念帶入學校，打開學生想像。課程借用新高中釋放課時進行，以設計思維為主題，同學需運用同理心找出社會問題，並提出以人為本的解決方案，改善社會。

「老師，社創堂唔計分喎！不如畀我哋溫書做功課啦。」同學對課程的反應不一，有人很有興趣，也有人希望集中應付功課和考試。這也讓我們深切反思，作為老師必先同理學生的需要，讓課程變得有趣、有用、有意義、「同我有關」，提升學習動機，同學才會思考「社會好不好」。

社創校園借用新高中釋放課時，開展了為期24週的高中社創課程。

「幫腦袋做Gym」的時間

於是，每週一課的社創課便成了訓練思維、「幫腦袋做Gym」的時間。每堂由腦部熱身練習開始，例如在10秒內徒手畫一隻馬、說出30個擠檸檬的方法、角色扮演等。過程中會爆發笑聲和掌聲，也會有同學大喊做不到，最後做到。在社創課，同學可以按著自己的步伐去學習和吸收，最終希望讓同學知道的是，我們每個人都有成長和進步的空間，正如「讓社會變好」並不是一個一百萬的難題，而是人人都可以做到的事情。

社創課程讓同學從社區和生活中的體驗入手，建立同理心。中四的主題是「做社區的設計師」，提出一項小型地區工程。我們先帶同學落區考察，「看見」並認識社區裏不同的持份者──小店店主、長者、多元人士等。一起生活在上水的其他人，生活上有甚麼不便？有甚麼需要？社區由甚麼構成？同學們對於自己長大的社區，都有細微的觀察，「有讚有彈」。當中批評的，自然就是社區裏可以著手改善的地方了。

中五的主題是構思可行的社創點子。同學先參與社企體驗工作坊，接觸不同的社會議題，認識由青年創立的本地社企。我們邀請同學思考，過往在生活中，有沒有曾令你「起雞皮」的故事，甚至經歷？如果有一支魔法棒，你最想幫助哪個群體？是少數族裔人士、無家者，還是SEN青年？他們有甚麼需要幫忙的？

透過親身接觸用戶或持份者，同學漸漸明白不同群體的際遇和需要，也了解到社會創新的必要性。課程後半部分圍繞「創意解難」，邀請同學發揮創意，為目標群體構思解決方案，切忌提出「老土橋」。中五班還需進一步思考社企營運模式，包括「競爭對手分析」和「項目管理」等，雖具挑戰性，但有助激發思考，讓點子變得切實可行。

一樣的課程，截然不同的想像：青年社創日

在課程總結的「青年社創日」，同學們需向過百位嘉賓介紹他們的社創點子。評審嘉賓包括基金代表、政商界高層、社福機構、社企代表等等。

「我在24小時快餐店做兼職，每一個晚上，我都會見到衣衫襤褸、無家可歸的人，風如不改地來到這裏。我們希望推出一架流動洗衣車，為無家者收集及清洗衣物，讓他們改善衛生；提供正裝租借服務讓他們應徵工作，提升自信，作為幫助他們的一個切入點。」中五班其中一個組別因為自己的親身經歷，開始思考社會對無家者的印象，以至無家者對自己的看法。同學們一開始只想到可以派飯、提供臨時宿位等，創意到此為止。後來他們打開想像，又訪問了服務無家者的社工，最後提出了讓校長和評判留下深刻印象的創新點子。

「從前有三隻水獺，他們都背負著沉重的包袱，一個裝著學業、一個裝著社交、一個裝著家庭壓力。這些水獺都覺得很累，很累，只想要一個放鬆身心疲勞的私人空間。其實我們身邊有很多這種水獺。我們希望提供一個安靜休閒的日式空間，有暖色調的燈光、榻榻米、被子，讓青年短暫放鬆、歇息，平復心情…」當初這幾位同學在思考最希望幫助誰的時候，他們回答最想幫助「自己」。青年壓力的確是一個社會關注的議題。當同學對自己的生活有了新的見解，明白自己有能力作出改變時，他們變得很投入，精心做了設計圖、logo和社交平台頁面，去回應這個議題。

同學從自身需要出發，構思出紓緩青年精神壓力問題的設計圖。

一個中四的組別則這樣介紹他們的點子，更獲得負責當區規劃的工程師認同和反饋，鼓勵他們去信城規會，提出建議：

「我們實地考察過上水廣場對出的繁忙天橋通道，上面的幾級梯級讓輪椅人士十分不便，輪椅升降台用起來也很讓人尷尬。若他們繞道而行，本來2分鐘的路程需花上整整20分鐘。我們了解過，無障礙通道的坡度不得大於1／12，因此建議把樓級改建成彩虹色的斜坡，方便通行。當有人行過，『Rain坡（Rainbow）』便會發出悅耳鋼琴聲。這既可消除隔膜，更可為上水帶來活力。」

培養「social-minded」的新一代

「Our mind is our lens to look at the world.（我們的思維決定我們觀看世界的方式）」我們每個人的注意力有限，沒有辦法關注世界上所有的事情。我相信，歷時一年的社創課程，把「社創」放進了學生的字典，讓年青人變得「social-minded」，能看見社會上不同需要的人。而課堂上的培訓，也讓同學體驗到社創的心態和技巧，明白自己的確有能力讓社會變得更好。期望更多學校能把「社創」帶入課程，種下更多種子，培育關心社會的年青人和年青社創家。