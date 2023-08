把社創帶入學校 培養「social-minded」的新一代 - 王詩蕙

對於十五、六歲的青年來說,生活大多圍繞著讀書、考試、打波、打機、社交、課外活動等。「如何讓社會變得更好」,似乎不是大部分青年(甚至成人)會思考的問題。

我從大學畢業後,在機緣巧合下認識到社企的概念,其後創立了社企「遊沐」,透過大自然體驗幫助城市人提升身心健康,尤其是青年。社企工作成為了我的Ikigai(一種日本生活哲學),也就是「每天早上期待醒來的理由和動力」。然而,大部分香港學生的詞典裏,並沒有「社創」這兩個字,更沒想過將來能到社企工作或成為社創家,讓社會變得更好。

把社創帶入學校

於是,在「社創校園」的邀請下,我和幾位老師在上水東華三院甲寅年中學開展了為期24週的高中社創課程,期望把社創的概念帶入學校,打開學生想像。課程借用新高中釋放課時進行,以設計思維為主題,同學需運用同理心找出社會問題,並提出以人為本的解決方案,改善社會。

「老師,社創堂唔計分喎!不如畀我哋溫書做功課啦。」同學對課程的反應不一,有人很有興趣,也有人希望集中應付功課和考試。這也讓我們深切反思,作為老師必先同理學生的需要,讓課程變得有趣、有用、有意義、「同我有關」,提升學習動機,同學才會思考「社會好不好」。

社創校園借用新高中釋放課時,開展了為期24週的高中社創課程。

「幫腦袋做Gym」的時間

於是,每週一課的社創課便成了訓練思維、「幫腦袋做Gym」的時間。每堂由腦部熱身練習開始,例如在10秒內徒手畫一隻馬、說出30個擠檸檬的方法、角色扮演等。過程中會爆發笑聲和掌聲,也會有同學大喊做不到,最後做到。在社創課,同學可以按著自己的步伐去學習和吸收,最終希望讓同學知道的是,我們每個人都有成長和進步的空間,正如「讓社會變好」並不是一個一百萬的難題,而是人人都可以做到的事情。

社創課程讓同學從社區和生活中的體驗入手,建立同理心。中四的主題是「做社區的設計師」,提出一項小型地區工程。我們先帶同學落區考察,「看見」並認識社區裏不同的持份者──小店店主、長者、多元人士等。一起生活在上水的其他人,生活上有甚麼不便?有甚麼需要?社區由甚麼構成?同學們對於自己長大的社區,都有細微的觀察,「有讚有彈」。當中批評的,自然就是社區裏可以著手改善的地方了。

中五的主題是構思可行的社創點子。同學先參與社企體驗工作坊,接觸不同的社會議題,認識由青年創立的本地社企。我們邀請同學思考,過往在生活中,有沒有曾令你「起雞皮」的故事,甚至經歷?如果有一支魔法棒,你最想幫助哪個群體?是少數族裔人士、無家者,還是SEN青年?他們有甚麼需要幫忙的?

透過親身接觸用戶或持份者,同學漸漸明白不同群體的際遇和需要,也了解到社會創新的必要性。課程後半部分圍繞「創意解難」,邀請同學發揮創意,為目標群體構思解決方案,切忌提出「老土橋」。中五班還需進一步思考社企營運模式,包括「競爭對手分析」和「項目管理」等,雖具挑戰性,但有助激發思考,讓點子變得切實可行。

一樣的課程,截然不同的想像:青年社創日

在課程總結的「青年社創日」,同學們需向過百位嘉賓介紹他們的社創點子。評審嘉賓包括基金代表、政商界高層、社福機構、社企代表等等。

「我在24小時快餐店做兼職,每一個晚上,我都會見到衣衫襤褸、無家可歸的人,風如不改地來到這裏。我們希望推出一架流動洗衣車,為無家者收集及清洗衣物,讓他們改善衛生;提供正裝租借服務讓他們應徵工作,提升自信,作為幫助他們的一個切入點。」中五班其中一個組別因為自己的親身經歷,開始思考社會對無家者的印象,以至無家者對自己的看法。同學們一開始只想到可以派飯、提供臨時宿位等,創意到此為止。後來他們打開想像,又訪問了服務無家者的社工,最後提出了讓校長和評判留下深刻印象的創新點子。

「從前有三隻水獺,他們都背負著沉重的包袱,一個裝著學業、一個裝著社交、一個裝著家庭壓力。這些水獺都覺得很累,很累,只想要一個放鬆身心疲勞的私人空間。其實我們身邊有很多這種水獺。我們希望提供一個安靜休閒的日式空間,有暖色調的燈光、榻榻米、被子,讓青年短暫放鬆、歇息,平復心情…」當初這幾位同學在思考最希望幫助誰的時候,他們回答最想幫助「自己」。青年壓力的確是一個社會關注的議題。當同學對自己的生活有了新的見解,明白自己有能力作出改變時,他們變得很投入,精心做了設計圖、logo和社交平台頁面,去回應這個議題。

同學從自身需要出發,構思出紓緩青年精神壓力問題的設計圖。

一個中四的組別則這樣介紹他們的點子,更獲得負責當區規劃的工程師認同和反饋,鼓勵他們去信城規會,提出建議:

「我們實地考察過上水廣場對出的繁忙天橋通道,上面的幾級梯級讓輪椅人士十分不便,輪椅升降台用起來也很讓人尷尬。若他們繞道而行,本來2分鐘的路程需花上整整20分鐘。我們了解過,無障礙通道的坡度不得大於1/12,因此建議把樓級改建成彩虹色的斜坡,方便通行。當有人行過,『Rain坡(Rainbow)』便會發出悅耳鋼琴聲。這既可消除隔膜,更可為上水帶來活力。」

培養「social-minded」的新一代

「Our mind is our lens to look at the world.(我們的思維決定我們觀看世界的方式)」我們每個人的注意力有限,沒有辦法關注世界上所有的事情。我相信,歷時一年的社創課程,把「社創」放進了學生的字典,讓年青人變得「social-minded」,能看見社會上不同需要的人。而課堂上的培訓,也讓同學體驗到社創的心態和技巧,明白自己的確有能力讓社會變得更好。期望更多學校能把「社創」帶入課程,種下更多種子,培育關心社會的年青人和年青社創家。