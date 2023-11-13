使命商道2023—看見，就動了… - 溫漢球、歐陽希

2022年使命商道論壇以「使命空間大改造」為題，借助多個「使命空間」的實踐個案經驗，一同想像如何在不同地方構成和促成「教會」的可能性，讓蒙召群體發揮影響力。到今年疫情慢慢退卻的同時，移民潮、尋求復常和未來教會發展的方向等仍然是眾堂會的關注點。故此，本年度「使命商道論壇」將延續去年的討論，主題定為「異象、空間大轉化──看見，就動了」。

「看見，就動了」的根基在於〈路加福音〉第10章的教導，也是大家耳熟能詳的經文。故事是關於一名律法師試探耶穌，問要 如何得到永生。耶穌就讓律法師讀出律法的重點──「你要盡心、盡性、盡力、盡意愛主你的神，又要愛鄰舍如同自己」，然後告訴他要這樣行才能得到永生。律法師聽後又問「誰是我的鄰舍呢？」耶穌於是講了一個好撒瑪利亞人的故事──一個被強盜剝光衣服、打得半死的人被祭司和利未人看見，卻沒有得到幫助，直到撒瑪利亞人看見他，「就動了慈心」，照顧了他。這個故事提到了兩個重點，一是如何得到永生。要得到永生，除了全心全意愛神，也要「愛鄰舍」；這引出了第二個重點：「誰是鄰舍？」。

其實「永生、鄰舍」這些主題，就算不上教會都應該聽過，並不陌生。但我們在日常生活如何去踐行這教導，便可能因人而異，各司各法。有人做得多些、有人做得少些、有人看見深入些、亦有人看得表面些。就如有部分教會成立「社關」（社會關懷）這部門，安排探訪、派飯、派物資等等慈惠服事的工作，又或是有些堂會教會或弟兄姊妹在為社區或鄰舍貢獻一點事情，嘗試回應鄰舍的需要。那我們呢？我們看到需要，會是過於忙碌、視而不見的祭司、利未人，還是成為那人的鄰舍，「看見就動了」慈心的撒瑪利亞人？今年主題正是以「鄰舍的慈心」貫通所有元素──「異象、空間、轉化、看見、動了」。因著上帝讓我們「看見」這鄰舍的「異象」，我們便靠著這大能的主來「轉化」，騰出或創造「空間」，因著鄰舍的需要而「動了」；藉此，學習踐行愛神愛人。同時，我們期望活動不只停留於討論，所以今年「使命商道」除了論壇之外，更會舉辦「信徒們 + 社企Win Win」，盼望促成信徒群體與社企的同行關係。正如豐盛過去所認識不少社企和一些小型堂會，他們因著上帝給他們「看見」的異象和使命便回應上帝，服侍這群有需要的人。在某程度看來，這些社企或會讓人覺得有點「不自量力」，旁人根本難以理解它們如何透過這麼緊絀的人力物力幫得上忙。感恩的是這些社企真的沒有計較自己能力的多少，而是憑著一顆簡單的初心持續關顧有需要的鄰舍，不捨不棄，深信所作的是為實踐所信、見證基督。同時，當他們抱著「能做多少就做多少」的態度盡自己的本份時，往往更看見如「五餅二魚」的祝福，影響力甚至比預期更大。

正如「油踐入心」負責人黎廣澤傳道分享指，「社區的意思不是指地區，而是有其獨特氣質及性情的群體，教會也是群體──在世而不屬世的群體。」社區正是天國展現在世的「地域」。若是這樣，筆者希望提出一個合乎聖經教導的願景：以基督的愛去照顧城中的老弱傷殘，年幼孩童。此願景是受資深神學工作者馮煒文先生提出的以賽亞異象所啟發，他按〈以賽亞書〉第65章20至23節提出，「幼有所顧、老有所養、勞有所獲，勤有所居」為大眾努力的目標，按此目標去訂定佈道事工的議程。

撒馬利亞人「看見，就動了慈心」，他就救助了有需要的人，這就是耶穌所教導「愛鄰舍」的實踐。對今天的信徒而言，這教導可實踐在社會、工作、家庭和信仰的生活上。這「愛鄰舍」的教導亦是很多信徒參與社企的原因，透過與社企同行，踐行信仰。所以，今年豐盛的使命商道論壇不單是討論反省社企商道，更希望更多信徒有機會踐行其中。看見，就動了慈心，也是動身實踐耶穌基督的教導。

日期｜2023年12月9日（六）

時間｜9:30 - 13:00

地點｜九龍土瓜灣土瓜灣道86號順聯工業大廈3樓B室

費用｜全免

報名連結｜https://forms.gle/qorT6A9pTXomm7TBA

特別鳴謝 Milk&Honey Worship 授權「使命商道2023」使用《求主給這世代看見異象》

曲／詞：劉頌賢 Alex