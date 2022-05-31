香港有幾多人腰骨痛、脊椎痛、坐骨神經痛？一定有數十萬！簡單，大家睇睇媒介上的海量醫療廣告，就知這個病人群何其龐大。尤其網上，監管疏鬆，更多乜乜物物千奇百怪人物、藥物、商品、課程彈出。總之，你信佢，佢就好生意。

都市人，十之七八有不同的脊椎、肩膊及坐骨痛症

小弟也因早早有舊患，故坐骨神經不時痛，久不久就要去揾「仁醫K」。

點解唔試千奇百怪其他產品及「專家」？喂，有個好醫生，幫到你，為乜四圍試？你估兩邊坐骨係「白老鼠」乎？試錯咗，一世坐輪椅都似！

幾個月前開始，坐骨又嚟料，朝朝起身又㾓又痛，苦不堪言。落床去洗手間都要揾嘢扶住。不過，痛楚會隨著時間過去而減低。食完早餐已減半。再到運動場快步行及做柔軟體操後，消失九成。

痛症難根治，需自己長期有做體操集慣減低惡化

正因咁，拖又拖，懶得去揾「仁醫K」。

終於，前朝又劇痛。心諗，死，會否不單是坐骨出事咁簡單。好，的起心肝搵仁醫。

次次去皆如是，人山人海，各行各業各年紀男男女女皆有。細細單位內，三位助手，在病人見醫師前，先做基本推拿，令全身筋骨放鬆。呢處，若果唔知係乜地方，只聽聲音，必以為乃「恐怖分子酷刑室」。因為，慘叫聲此起彼落。

個個嚟得，皆或扭傷拗柴，或神經痛，或筋骨炎，或五十肩，或網球肘……總之，凡在患處大力一撳，就會痛到標眼淚或大嗌……

慘叫，不單是婦孺，連大隻佬也如是。

「仁醫K」聽慣呼天搶地，永遠笑笑口穿梭病人之間作最後療理，與及，解釋病情。

「碌Sir，你右邊坐骨移咗少少位呀，肯定長期坐姿不正常啦。日日坐喺度猛寫及用電腦玩手機，咪咁囉！得閒就拉吓啲筋骨啦！」

肩脊腰痛症主要來自坐姿不當及用手機時拉傷肌肉

佢邊講邊將我當大團麵粉咁又拉又搓，間中不時似打摔角，雙手鎖頸「Lok兩Lok」，然後，再成個屈成倒掛蝦公狀。

推拿按摩及啪骨前，先認知其風險

20分鐘後，冇得唔服，鬆晒。

「醫生，點解會早上起床先痛，兩小時後又唔痛的呢？」

「哦…… 你瞓完幾個鐘之後，一切血氣皆會靜止，肌肉變緊，突然起床，就會痛。當肢體重新運行，有氣有血到，肌肉筋骨就會柔軟放鬆，痛楚自然減少。所以，得閒多做運動，多拉筋，試住，切忌長期單手托住手機玩，好易患菅腕炎㗎！」

無論如何健碩，遇上嚴重扭傷，都會痛到標眼淚慘叫

謝過之後，行出廳，又係個個在慘叫。其中一位師奶，連做家務都做出周身勞損。

旁邊另一位大隻阿sir，睇落好健康，原來又係瘀患處處，要針灸放血，有乜法子唔哀鳴？