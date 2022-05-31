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31/05/2022

慘叫聲此起彼落

#退休 #理財 #坐骨神經痛 #痛症
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　香港有幾多人腰骨痛、脊椎痛、坐骨神經痛？一定有數十萬！簡單，大家睇睇媒介上的海量醫療廣告，就知這個病人群何其龐大。尤其網上，監管疏鬆，更多乜乜物物千奇百怪人物、藥物、商品、課程彈出。總之，你信佢，佢就好生意。

 

都市人，十之七八有不同的脊椎、肩膊及坐骨痛症

 

　　小弟也因早早有舊患，故坐骨神經不時痛，久不久就要去揾「仁醫K」。

 

　　點解唔試千奇百怪其他產品及「專家」？喂，有個好醫生，幫到你，為乜四圍試？你估兩邊坐骨係「白老鼠」乎？試錯咗，一世坐輪椅都似！

 

　　幾個月前開始，坐骨又嚟料，朝朝起身又㾓又痛，苦不堪言。落床去洗手間都要揾嘢扶住。不過，痛楚會隨著時間過去而減低。食完早餐已減半。再到運動場快步行及做柔軟體操後，消失九成。

 

痛症難根治，需自己長期有做體操集慣減低惡化

 

　　正因咁，拖又拖，懶得去揾「仁醫K」。

 

　　終於，前朝又劇痛。心諗，死，會否不單是坐骨出事咁簡單。好，的起心肝搵仁醫。

 

　　次次去皆如是，人山人海，各行各業各年紀男男女女皆有。細細單位內，三位助手，在病人見醫師前，先做基本推拿，令全身筋骨放鬆。呢處，若果唔知係乜地方，只聽聲音，必以為乃「恐怖分子酷刑室」。因為，慘叫聲此起彼落。

 

　　個個嚟得，皆或扭傷拗柴，或神經痛，或筋骨炎，或五十肩，或網球肘……總之，凡在患處大力一撳，就會痛到標眼淚或大嗌……

 

　　慘叫，不單是婦孺，連大隻佬也如是。

 

　　「仁醫K」聽慣呼天搶地，永遠笑笑口穿梭病人之間作最後療理，與及，解釋病情。

 

　　「碌Sir，你右邊坐骨移咗少少位呀，肯定長期坐姿不正常啦。日日坐喺度猛寫及用電腦玩手機，咪咁囉！得閒就拉吓啲筋骨啦！」

 

肩脊腰痛症主要來自坐姿不當及用手機時拉傷肌肉

 

　　佢邊講邊將我當大團麵粉咁又拉又搓，間中不時似打摔角，雙手鎖頸「Lok兩Lok」，然後，再成個屈成倒掛蝦公狀。

 

推拿按摩及啪骨前，先認知其風險

 

　　20分鐘後，冇得唔服，鬆晒。

 

　　「醫生，點解會早上起床先痛，兩小時後又唔痛的呢？」

 

　　「哦…… 你瞓完幾個鐘之後，一切血氣皆會靜止，肌肉變緊，突然起床，就會痛。當肢體重新運行，有氣有血到，肌肉筋骨就會柔軟放鬆，痛楚自然減少。所以，得閒多做運動，多拉筋，試住，切忌長期單手托住手機玩，好易患菅腕炎㗎！」

 

無論如何健碩，遇上嚴重扭傷，都會痛到標眼淚慘叫

 

　　謝過之後，行出廳，又係個個在慘叫。其中一位師奶，連做家務都做出周身勞損。

 

　　旁邊另一位大隻阿sir，睇落好健康，原來又係瘀患處處，要針灸放血，有乜法子唔哀鳴？

 

 

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